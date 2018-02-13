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Общество

Журналисту Эльнуре Алкановой предъявили обвинение в разглашении банковской тайны

Сегодня журналисту Эльнуре Алкановой предъявили обвинение по статьям «Незаконное получение информации, составляющей коммерческую или банковскую тайну» и «Разглашение коммерческой, банковской или иной тайны, а также тайны сведений налогоплательщика» УК КР. Обвинение предъявил следователь Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями.

По данным Института медиа полиси, адвокат журналиста Жыргал Бабаев заявил ходатайство о прекращении производства по делу в отношении Эльнуры Алкановой, поскольку она не может быть субъектом по данным составам преступлений, следовательно, отсутствует состав преступления.

Следователь ГСБЭП пока не вынес постановления по данному ходатайству.

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Кому достались коттеджи Максима Бакиева? Журналисты провели расследование

В начале января журналиста вызывали на допрос в следственное управление ГСБЭП. Поводом для беседы в финполе послужила статья-расследование. Эльнура Алканова пыталась выяснить,  кому достались коттеджи Максима Бакиева и кто стоит за скандальной сделкой, которая, по мнению депутатов парламента, нанесла государству ущерб как минимум в $10 миллионов.

ОсОО «Идеал Хаус» продали за 142 миллиона сомов. Заявки поступили от ОсОО «Бизнес Про» и «ВостокТехКомплект». Стартовая цена составила 130 миллионов сомов. Объект купил второй участник за 142 миллиона сомов.

Напомним, ОсОО «Идеал Хаус» несколько раз не смогли реализовать из-за пассивности участников.

ОсОО «Идеал Хаус» — проект Максима Бакиева. Он, пользуясь своим положением, оформил на компанию несколько гектаров земли возле Государственной резиденции «Ала-Арча-1». На участках возвели элитные коттеджи. После 7 апреля 2010 года объекты национализировали. 

После публикации руководство БТА Банка потребовало  возбудить уголовное дело в отношении Эльнуры Алкановой. Ранее суд запретил ей выезжать за пределы страны.
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