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Общество

Эксперт надеется, что по другим искам к СМИ тоже отзовут финансовые претензии

«Мы приветствуем отказ действующего президента страны от материальных претензий к ИА «24.kg», — заявила директор Института медиа полиси Бегаим Усенова.

По ее мнению, такой результат стал возможен потому, что как истец, так и ответчик стремились к разрешению спорной ситуации.

Взыскание чрезмерно неподъемной суммы в пять миллионов сомов ни истцу, ни ответчику не принесло бы положительного результата.

Бегаим Усенова

«Для информационного ресурса оно угрожало бы банкротством, для граждан — потерей авторитетного источника информации, а для высокопоставленного публичного лица — личными репутационными рисками, что впоследствии могло отразиться на снижении рейтинга страны в международных показателях свободы слова», — отметила Бегаим Усенова.

Глава Института медиа полиси отметила, что в настоящее время продолжается принудительное исполнительное производство по искам экс-президента страны к журналистам уже не существующего сайта Zanoza.kg и правозащитникам. Суды обязали ответчиков выплатить истцу многомиллионные суммы моральной компенсации.

«Мы считаем, что и по этим искам также должен идти процесс переговоров с целью призвать взыскателя отказаться от своих требований по выплате баснословных сумм моральной компенсации, которые ответчики заведомо не в состоянии выплатить», — сказала Бегаим Усенова.
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