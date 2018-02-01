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Общество

Александр Рябушкин инициировал суды, а госпошлину 60 миллионов не оплатил

В Свердловском райсуде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении экс-владельца Издательского дома «Вечерний Бишкек» Александра Кима.

Он дает показания. В ходе допроса выяснилось, что по искам Александра Рябушкина не была взята госпошлина. За все судебные тяжбы, иницированные Рябушкиным, она составила 60 миллионов сомов. Но не оплачена. Юристы настаивают, что это материальный ущерб.

Александр Ким также указывает на грубое нарушение норм УПК при проведении допроса в ГСБЭП весной 2017 года.

Александр Ким обвиняется в превышении полномочий служащего коммерческой организации. Александр Рябушкин требует взыскать по суду с ответчика 27 миллионов сомов. По мнению истца, ответчик получил эти деньги в качестве дивидендов незаконно. Александр Ким называет дело против него политическим, а отъем «Вечерки» — рейдерством.
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