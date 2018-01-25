В больницы Бишкека поступили с обморожениями пять человек

В больницы Бишкека за последние сутки поступили пять человек с обморожениями. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Минздрава.

По их данным, один человек лечится в Чуйской больнице, четверо — в Национальном хирургическом центре. У них разные степени обморожения. Но опасений их здоровье у врачей не вызывает. В больницы попали лица без определенного места жительства, оставшиеся на улице в мороз.

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В регионах пострадавшие от сильных морозов в учреждения здравоохранения пока не обращались.

Напомним, МЧС Кыргызстана распространило штормовое предупреждение. В отдельных регионах Кыргызстана ожидается похолодание до −40 градусов, а в Бишкеке до −25.