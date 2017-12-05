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Общество

Акция против ранних браков прошла в Бишкеке

 В Бишкеке у памятника Уркуе Салиевой прошла акция «Дорога нарушенных прав девочек». 

В сквере возле памятника организаторы обозначили дорожку флажками, на которых были написаны реальные истории женских потерь, рассказы о сломанных судьбах тех, кого слишком рано, по сути еще в детском возрасте выдали замуж. У каждого флажка поставили пару женской обуви как символ дороги, движения и, вероятно, возможного изменения ситуации. Участникам акции раздавали шарики и красные банданы. 

«Ежегодно в Кыргызстане проводится акция «Шестнадцать дней без насилия». Ее проводит Ассоциация кризисных центров Кыргызстана, которая занимается защитой прав женщин от всех форм гендерного насилия. Наша цель – привлечь внимание граждан к проблемам девочек, которых слишком рано отдают замуж. В обществе широко распространено мнение, что девочек растить бесперспективно», - рассказала правозащитник Лариса Элебезова.

Некоторые считают: зачем вкладывать в образование девочки, если она все равно выйдет замуж и ее карьера закончится на кухне?

По ее словам, некоторые семьи отдают дочку замуж, «чтобы поскорее избавиться от лишних хлопот и лишнего рта в семье». 

Лариса Элебезова добавила, что немаловажную роль в этом играют родители и религиозные деятели, которые освящают подобные браки. 

«Семейный кодекс устанавливает, что минимальный брачный возраст – 18 лет, в то же время в законе есть оговорка, что по разрешению органов местного самоуправления брачный возраст может быть снижен, но не более чем на один год, то есть до 17 лет. Все браки до 17 лет являются нелегитимными», - добавила она. 

За совершение обряда нике с несовершеннолетними предусмотрена уголовная ответственность, которую будут нести родители либо заменяющие их лица, а также священнослужитель и супруг. Уголовная ответственность предусматривает от трех до пяти лет лишения свободы.

Завотделом Министерства труда и социального развития Роза Бекматова

 По ее словам, смысл закона в том, чтобы защитить детей от ранних браков и принуждения к ним, а также от семейного насилия со стороны супруга.

 «Девочка должна получить образование. Если супруга малолетняя, то официально государство не регистрирует брак, а это значит, что у нее нет прав на какие-то гарантии со стороны государства - получение пособия, алиментов и производства сделки с недвижимостью», - рассказала Роза Бекматова.
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