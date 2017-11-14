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Общество

Используйте антибиотики правильно, спасите себя!

С 13 по 19 ноября проходит Всемирная неделя правильного использования антибиотиков. Ее цель —привлечь внимание мирового сообщества к глобальной проблеме устойчивости к препаратам.

Минздрав КР призывает работников здравоохранения предупреждать распространение устойчивости к противомикробным препаратам (УПП), используя эффективные меры профилактики и контроля инфекций.

«Суровая реальность заключается в том, что все чаще развиваются инфекции, которые невозможно вылечить. Быстрое распространение бактерий с множественной лекарственной устойчивостью означает, что очень скоро может наступить время, когда мы не сможем предотвратить или лечить обычные инфекции или заболевания», — отмечают в Минздраве.

Развитие устойчивости является естественной ответной реакцией микробов, однако ее можно сдерживать путем аккуратного и надлежащего применения антибиотиков.

Минздрав КР
«К сожалению, в нашей стране эта проблема недооценена. По результатам исследования, проведенного ЮСАИД в 2014 году, 70 процентов фармацевтов отметили, что пациенты покупают антибиотики без назначения врача, 60 процентов пациентов признались в том, что они приобретают их, минуя врача, и, более того, по совету фармацевтов. Фармацевты в аптечных учреждениях с готовностью отпускают покупателю антибиотики без рецепта врача, поскольку их доходы напрямую зависят от объема продаж», — говорится в сообщении.
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