Хищения на миллионы сомов в Минздраве. Подробности

Министерство здравоохранения выявило финансовые нарушения в своих структурных подразделениях на 44,5 миллиона сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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По ее данным, отдел внутреннего аудита Минздрава провел плановый аудит и специальные расследования внутри структур ведомства по итогам 7 месяцев 2017 года.

Как сообщается, проведены аудиты в 26 организациях здравоохранения и по обращениям Генеральной прокуратуры, ГСБЭП, а также по жалобам и обращениям граждан проведены специальные расследования в 12 организациях здравоохранения, вследствие которых в 5 случаях указанные факты в обращении подтвердились, в 3 частично подтвердились и 4 не подтвердились.

Из общей суммы нарушений почти 20 миллионов сомов связано с нарушением Закона «О государственных закупках», при проведении закупок товаров и услуг без тендера было выявлено нарушений на 9,2 миллиона сомов, необоснованные начисления и выплаты зарплаты составили 10,3 миллиона сомов, прочие нарушения - 2,8 миллиона сомов, необоснованные списания денежных и товарно-материальных средств составили 393,2 тысячи сомов, недостача лекарств и продуктов питания - 71 тысяча сомов и другие.

Материалы по 10 организациям здравоохранения переданы в Генеральную прокуратуру и ГСБЭП для дальнейшего расследования, говорится в сообщении.

«Сейчас при плановой проверке прокуратура находит такие нарушения и нам пишет представления, а раньше нас каждый год ФОМС и другие организации проверяли, и все было нормально. Значит, надо менять систему, потому что результаты проверки до нас доходят очень поздно, а потом эти дела и вовсе закрываются. У нас какой подход? Наказали, дали выговор и все. Пока комиссия рассматривает, сроки наказания уже проходят. В то же время из кармана налогоплательщиков выкрадены и потрачены деньги», - цитирует министра здравоохранения Талантбека Батыралиева его пресс-служба.