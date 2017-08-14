Дело Текебаева. Из зала вывели девушку за фото судьи

В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова продолжаются прения сторон. Третий день выступает Омурбек Текебаев.

Сегодня он зачитывает показания свидетелей защиты, озвученные ими в суде ранее. Дошел до бывшего члена временного правительства Эльмиры Ибраимовой. Одна из присутствующих в зале сторонниц обвиняемых сфотографировала судью Айбека Эрниса уулу. Он это увидел и велел девушке удалить фото с телефона. Конвой вывел ее из зала заседания.

Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции.