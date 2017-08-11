Дело Текебаева. В суд вновь пришла Роза Отунбаева

В суд по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова вновь пришла президент переходного периода Роза Отунбаева.

В суде продолжаются прения сторон. Выступает Омурбек Текебаев. Он продолжает уличать свидетелей обвинения в противоречивых показаниях. В частности, указывает на то, что Омурбек Абдырахманов просто где-то и от кого-то, не называя от кого, слышал о том, что Текебаеву и Чотонову якобы передали $1 миллион за активы MegaCom. А Леонид Маевский постоянно добавлял в своих показаниях «я так думаю». Омурбек Текебаев заявил, что это домыслы.

Выступление обвиняемого прервал судья Айбек Эрнис уулу, попросив его не отвлекаться, не повторяться и говорить по существу. Омурбек Текебаев парировал, что говорит исключительно по делу.