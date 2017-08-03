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Общество

Дело Текебаева. Суд просят приобщить к делу метеопрогноз за 13 мая 2010-го

В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова заявил ходатайство подсудимый Текебаев. Чотонов его поддержал.

По словам обвиняемых, в показаниях Леонида Маевского и Алексея Модина есть еще одна серьезная нестыковка — относительно погоды. Текебаев отметил, что 13 мая 2010 года в Бишкеке стояла нетипичная для этого времени холодная погода: +18 градусов в дневное время. «То есть вечером и утром было еще холоднее. А в «Супаре», что за городом, температура и вовсе едва достигала 10-12 градусов. Маевский же с Модиным утверждают, что тогда было жарко, и мы сидели на открытой летней площадке», — пояснил ходатайство Омурбек Текебаев.

Адвокат Бактыбек Жумашов также ходатайствовал о том, чтобы в суд доставили курьера, который, по словам Маевского, привез в Бишкек оставшиеся $700 тысяч ($300 тысяч якобы передал ранее Алексей Модин через Таланта Маматкеримова).

«Кроме того, Маевский утверждает, что эти деньги он передал курьеру в Москве в своем офисе и тот привез их в Бишкек. А потом Маевский позвонил мне и Текебаеву, чтобы удостовериться, что мы получили деньги. Но в табуляции звонков этот вызов с телефона Маевского на наши номера не отражен», — добавил Дуйшенкул Чотонов.
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