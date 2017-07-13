Летнее питание: от наслаждения до отравления

Что есть летом, не нагружая организм? Какие употреблять продукты, чтобы легче перенести жару? Правильно организованное питание поможет не только охладить организм, но и насытить его полезными элементами, защитить от обезвоживания и тепловых ударов, зарядить энергией.

Пить с умом

Для начала необходимо скорректировать рацион. Исключив некоторые продукты, можно с легкостью перенести жару и сбросить пару килограммов (к чему многие стремятся именно летом).

Сладости (пирожные, конфеты, торты, мороженое) способствуют обезвоживанию организма. Как бы ни хотелось освежиться мороженым, его лучше заменить фруктовым чаем или морсом.

Большое количество сахара содержат и газированные напитки. Кроме того, они вызывают привыкание. Не поможет утолить жажду и алкоголь. Он сужает сосуды, нарушая естественный теплообмен организма.

Копчености и жирное мясо — слишком тяжелая еда, на переваривание которой расходуется много энергии, следовательно, организм только дополнительно разогревается.

В жару организм теряет много влаги. Ее необходимо все время восполнять. Лучшим помощником выступает обычная вода. Медики рекомендуют выпивать до 200 миллилитров каждый час. А в рацион следует включить первые блюда. Конечно, без окрошки, свекольника или гаспачо летом не обойтись.

Рестораны рекомендуют

Многие бишкекские рестораны и кафе перешли на летнее меню. Как рассказали администраторы, салаты с майонезом и сложными заправками пользуются меньшим спросом. Все чаще посетители заказывают легкие блюда, не перегруженные ингредиентами.

Некоторые салаты летом превращаются в основное блюдо. Так, например, часто заказывают теплый салат со шпинатом и говядиной или запеченными овощами.

В меню другого ресторана превалируют овощи и зелень. Владельцы заведения уверены, что можно сотворить настоящий кулинарный шедевр из рукколы, латука, романо, радичио, шпината, утиной грудки и малинового соуса. Секрет в том, что шеф-повар заведения — итальянец.

Самым распространенным напитком в столичных кафе считаются айсти, лимонад и безалкогольный мохито.

Некоторые даже устраивают акцию: купи два напитка и третий получи в подарок. Другое кафе предлагает разнообразные лимонады собственного производства. А если написать отзыв в книге жалоб и предложений, посетитель получит в подарок фруктовый десерт.

Вот один из вариантов для вкусного и летнего обеда: освежающая окрошка, свекольный салат с сыром фета и кедровыми орешками, салат с запеченным ягненком, помидорами черри, заправленный кисло-сладким соусом и фирменный лимонад «Лесные ягоды».

Сезон отравлений

Конечно, стоять у плиты в жару — дело неблагодарное. Всегда можно прибегнуть к помощи «быстрой еды». Однако не стоит забывать про отравления, а к выбору места для перекуса стоит подходить обдуманно.

По словам главного врача Республиканской клинической инфекционной больницы Гулжигита Аалиева, свободных мест нет, больные лежат даже в коридорах.

По сравнению с прошлым годом наблюдается незначительный рост. За 6 месяцев 2016 года пролечено 3 тысячи 547 больных, а в этом — 3 тысячи 593. Но обращаться за помощью стали чаще. Если в прошлом году в инфекционку поступило 35 тысяч 191 человек, то в настоящее время их уже больше 38 тысяч.

Ежедневно обращаются 250–300 больных, 90–100 из которых госпитализируют.

Гулжигит Аалиев напоминает о необходимости соблюдать санитарные нормы. Кишечная инфекция считается болезнью грязных рук. Перед едой обязательно мойте руки, из рациона исключите скоропортящиеся продукты, в основном мясные и молочные, с кремом и майонезом.

Зачастую отправления происходят в точках общественного питания. Продукты следует покупать в проверенных местах, где соблюдаются сроки хранения.

Больше всего шансов отравиться пирожками, блинчиками с начинкой или чебуреками.

Недобросовестные кулинары используют для фарша или начинки несвежие продукты. Обратите внимание на посуду: на ней не должно быть трещин, царапин и других повреждений.

Врач рекомендует даже при небольшом недомогании обращаться в больницу и не заниматься самолечением.