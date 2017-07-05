Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Среда — это маленькая пятница, и сегодня все располагает нас к отдыху. Помечтали? Хватит, возвращаемся в реальность. В Бишкеке 5 июля +38, без осадков (мы всерьез задумываемся о переезде на Северный полюс).

Кстати, если вы собрались отдохнуть у воды, стоит помнить несколько простых мер безопасности. Обязательно ознакомьтесь с ними, ведь с начала купального сезона (всего за месяц) утонули уже 25 человек.

Перекрытые дороги

По-прежнему закрыта улица Тыныстанова (от Киевской до Токтогула).

Ремонт теплосети по улице Калыка Акиева (от Чокморова до Токтогула и от Киевской до проспекта Чуй) продолжается, движение транспорта ограничено.

Перекрывают движение по Боомскому ущелью. С 9.00 до 17.00 на 131-м километре автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт производят спуск камней. Будьте бдительны и терпеливы.

Закрыт и участок улиц Скрябина (от Байтика Баатыра до Тыныстанова) и Тыныстанова (от Медерова до Скрябина).

По традиции утром и вечером возникнут проблемы при проезде проспекта Манаса из-за движения кортежей.

Отключение света, газа, воды

В некоторых районах Бишкека, Чуйской и Таласской областей возможны перебои с энергоснабжением. Посмотрите здесь, не коснутся ли вас отключения света.

Газа не будет в районе, ограниченном отрезками улиц Юнусалиева, Карасаева, Бектенова, Горького.

Памятные даты

В современном мире для туристов открыты направления практически во все уголки планеты. Хотите отдохнуть? Пожалуйста, идите в туристическое агентство и выбирайте тур по душе и возможностям кошелька. Сегодня сложно представить, что когда-то люди были ограничены в путешествиях, правда?

А ведь первое турагентство появилось в мире каких-то 176 лет назад. Для истории срок, прямо скажем, никакой. 5 июля 1841 года его открыл англичанин Томас Кук.

Кстати, не забывайте, что мы живем в живописном крае: куда ни глянь — захватывает дух. Если вы пока не готовы тратить деньги на поездку или у вас просто нет времени из-за напряженного графика, путешествуйте с нами виртуально. Посмотрите, от чего у туристов захватывает дух в Чуйской, Нарынской и Иссык-Кульской областях. Мы уже решили, что отпуск проведем на родной земле, а вы?

Ну и, конечно, самое время подумать о покупке нового купальника, чтобы поражать умы и воображение на пляже. Ну, а мы — любители вкусных булочек и посему приверженцы скафандров — расскажем вам, что бикини «родилось» 71 год назад, а его «отец» — француз Луи Реар.

Интересный факт! Костюм посчитали пощечиной общественному вкусу и тут же окрестили «бикини» — по имени атолла, над которым четырьмя днями ранее США провели испытание атомной бомбы.

В этот день в 1946 году во время показа мод в Париже манекенщица Мишлен Бернардини вышла на подиум, прикрытая двумя узкими полосками ткани. А знаете, как тогда описали новый фасон купальника? О, это стоит отдельной строки в нашей подборке!

Тут черта и там черта, в общем-целом — ни черта. Критики о бикини

И чтобы закрепить ваше приподнятое настроение (ведь оно такое, да? Мы старались), немного хорошей музыки не повредит.

5 июля 1954 года Элвис Пресли записал свою первую песню — That’s All Right.

У кого намечаются тои

Депутаты Жогорку Кенеша ушли на летние каникулы, но мы о них не забываем. Не то, чтобы по собственной воле — работа такая. Но не будем о грустном…

Итак, 51 год сегодня исполняется народному избраннику от фракции «Кыргызстан» Алмазбеку Токторову.

Фото из Интернета. Алмазбек Токторов

Он родился в селе Эски-Ноокат Ошской области. Сейчас звонить на рабочий телефон депутата бесполезно, но вы запишите номер: 0312 63-85-76. На всякий случай.

День рождения также отмечает председатель Государственной таможенной службы Кыргызстана Азамат Сулайманов. Ему 48.

Фото из Интернета. Азамат Сулайманов

Хотите поздравить главного таможенника страны? Вот вам номера его приемной: 0312 51-18-99 и 0312 51-20-18. Не благодарите.

Куда сходить

Культура

В среду в Бишкеке можно сходить на встречу литературного клуба. Пройдет она с 18.00 до 19.30 в UNUM. Регистрация по номеру: 996 772 934757.

В Rio Social Dance club состоится Латино Вечеринка. Для вас приготовили самые любимые песни бачаты/сальсы/кизомбы.

Море позитива и заряд энергии на всю оставшуюся неделю гарантирован! Начало в 20.00.

В 20.00 в Dodo Pizza можно сыграть в «Мафию».

Кстати, вы все еще попадаете на несколько выставок, которые проходят в Бишкеке. Какие именно, смотрите в нашей афише на неделю.

Спорт

Заканчивается чемпионат Азии по снукеру. Но вы еще успеете сходить на финальные встречи — они как раз сегодня.

Спортивный календарь на неделю можно посмотреть здесь.

А это будет интересно журналистам и экспертам

— 08.30, сбор у «Кыргыздрамтеатра» — вручение золотых сертификатов в Государственной резиденции «Ала Арча» с участием президента;

— 09.30, Первомайский районный суд — заседание по делу Омурбека Текебаева;

— 11.00, ИА «24.kg» — пресс-конференция «Возвращаясь к самому резонансному делу-2017: только пересмотр дела о трагедии с двухлетним Ибрагимом восстановит объективность»;

— 11.00, Sputnik Кыргызстан — пресс-конференция «Очередь смерти» отменяется? В КР откроются новые центры гемодиализа».

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