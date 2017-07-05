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Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Среда — это маленькая пятница, и сегодня все располагает нас к отдыху. Помечтали? Хватит, возвращаемся в реальность. В Бишкеке 5 июля +38, без осадков (мы всерьез задумываемся о переезде на Северный полюс).

Кстати, если вы собрались отдохнуть у воды, стоит помнить несколько простых мер безопасности. Обязательно ознакомьтесь с ними, ведь с начала купального сезона (всего за месяц) утонули уже 25 человек.

Перекрытые дороги

По-прежнему закрыта улица Тыныстанова (от Киевской до Токтогула).

Ремонт теплосети по улице Калыка Акиева (от Чокморова до Токтогула и от Киевской до проспекта Чуй) продолжается, движение транспорта ограничено.

Перекрывают движение по Боомскому ущелью. С 9.00 до 17.00 на 131-м километре автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт производят спуск камней. Будьте бдительны и терпеливы.

Закрыт и участок улиц Скрябина (от Байтика Баатыра до Тыныстанова) и Тыныстанова (от Медерова до Скрябина).

По традиции утром и вечером возникнут проблемы при проезде проспекта Манаса из-за движения кортежей.

Отключение света, газа, воды

В некоторых районах Бишкека, Чуйской и Таласской областей возможны перебои с энергоснабжением. Посмотрите здесь, не коснутся ли вас отключения света.

Газа не будет в районе, ограниченном отрезками улиц Юнусалиева, Карасаева, Бектенова, Горького.

Памятные даты

В современном мире для туристов открыты направления практически во все уголки планеты. Хотите отдохнуть? Пожалуйста, идите в туристическое агентство и выбирайте тур по душе и возможностям кошелька. Сегодня сложно представить, что когда-то люди были ограничены в путешествиях, правда?

А ведь первое турагентство появилось в мире каких-то 176 лет назад. Для истории срок, прямо скажем, никакой. 5 июля 1841 года его открыл англичанин Томас Кук.

Кстати, не забывайте, что мы живем в живописном крае: куда ни глянь — захватывает дух. Если вы пока не готовы тратить деньги на поездку или у вас просто нет времени из-за напряженного графика, путешествуйте с нами виртуально. Посмотрите, от чего у туристов захватывает дух в Чуйской, Нарынской и Иссык-Кульской областях. Мы уже решили, что отпуск проведем на родной земле, а вы?

Ну и, конечно, самое время подумать о покупке нового купальника, чтобы поражать умы и воображение на пляже. Ну, а мы — любители вкусных булочек и посему приверженцы скафандров — расскажем вам, что бикини «родилось» 71 год назад, а его «отец» — француз Луи Реар.

Интересный факт! Костюм посчитали пощечиной общественному вкусу и тут же окрестили «бикини» — по имени атолла, над которым четырьмя днями ранее США провели испытание атомной бомбы.

В этот день в 1946 году во время показа мод в Париже манекенщица Мишлен Бернардини вышла на подиум, прикрытая двумя узкими полосками ткани. А знаете, как тогда описали новый фасон купальника? О, это стоит отдельной строки в нашей подборке!

Тут черта и там черта, в общем-целом — ни черта.

Критики о бикини

И чтобы закрепить ваше приподнятое настроение (ведь оно такое, да? Мы старались), немного хорошей музыки не повредит.

5 июля 1954 года Элвис Пресли записал свою первую песню — That’s All Right.

У кого намечаются тои

Депутаты Жогорку Кенеша ушли на летние каникулы, но мы о них не забываем. Не то, чтобы по собственной воле — работа такая. Но не будем о грустном…

Итак, 51 год сегодня исполняется народному избраннику от фракции «Кыргызстан» Алмазбеку Токторову.

из Интернета
Фото из Интернета. Алмазбек Токторов

Он родился в селе Эски-Ноокат Ошской области. Сейчас звонить на рабочий телефон депутата бесполезно, но вы запишите номер: 0312 63-85-76. На всякий случай.

День рождения также отмечает председатель Государственной таможенной службы Кыргызстана Азамат Сулайманов. Ему 48.

из Интернета
Фото из Интернета. Азамат Сулайманов

Хотите поздравить главного таможенника страны? Вот вам номера его приемной: 0312 51-18-99 и 0312 51-20-18. Не благодарите.

Куда сходить

Культура

В среду в Бишкеке можно сходить на встречу литературного клуба. Пройдет она с 18.00 до 19.30 в UNUM. Регистрация по номеру: 996 772 934757.

В Rio Social Dance club состоится Латино Вечеринка. Для вас приготовили самые любимые песни бачаты/сальсы/кизомбы.

Море позитива и заряд энергии на всю оставшуюся неделю гарантирован! Начало в 20.00.

В 20.00 в Dodo Pizza можно сыграть в «Мафию».

Кстати, вы все еще попадаете на несколько выставок, которые проходят в Бишкеке. Какие именно, смотрите в нашей афише на неделю.

Спорт

Заканчивается чемпионат Азии по снукеру. Но вы еще успеете сходить на финальные встречи — они как раз сегодня.

Спортивный календарь на неделю можно посмотреть здесь.

А это будет интересно журналистам и экспертам

— 08.30, сбор у «Кыргыздрамтеатра» — вручение золотых сертификатов в Государственной резиденции «Ала Арча» с участием президента;

— 09.30, Первомайский районный суд — заседание по делу Омурбека Текебаева;

— 11.00, ИА «24.kg» — пресс-конференция «Возвращаясь к самому резонансному делу-2017: только пересмотр дела о трагедии с двухлетним Ибрагимом восстановит объективность»;

— 11.00, Sputnik Кыргызстан — пресс-конференция «Очередь смерти» отменяется? В КР откроются новые центры гемодиализа».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp: (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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