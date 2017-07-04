Как не стать утопленником и спасти человека от смерти в воде

Лето-2017 в Кыргызстане не дает расслабляться: с каждым днем температура воздуха прогревается все больше, а медики не советуют выходить на улицу без особой надобности. Желая хоть как-то спастись от удушающей жары, многие горожане, да и гости столицы выезжают к водоемам.

Но вот печальная статистика: с начала года в Кыргызстане утонуло уже 54 человека, а всего за месяц купального сезона – 25. Какие меры безопасности необходимо соблюдать, чтобы не пополнить печальный список, и что делать, если на ваших глазах тонет человек, рассказали в МЧС.

Есть несколько простых правил. Купаться нужно через 1,5 часа после еды, находиться в воде длительное время нельзя, чтобы не простудиться, а наиболее благоприятная погода для купания – солнечная и безветренная. Но это далеко не все!

1 Где купаться безопаснее всего? - купаться можно только в разрешенных местах и в присутствии взрослых;



- нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут оказаться притопленные бревна, камни, коряги;



- не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина.

2 Я люблю надувные матрацы, они не опасны? Плавать на надувных матрацах, автомобильных камерах, надувных игрушках нельзя. Да-да! Подручное средство может оказаться неисправным, порваться, человек внезапно оказаться в воде, а это очень опасно даже для умеющих хорошо плавать.

3 И что, прыгать в воду тоже нельзя? Вы совершенно правы, прыжки тоже опасны. Дело в том, что при прыжках можно получить сотрясение мозга, травмы черепа и позвоночника, травмы от сильного удара о различные предметы в воде (о скалу, камень, твердое дно).

4 А если у меня начнутся судороги в воде, как быть? При судорогах необходимо набрать в легкие достаточно воздуха, чтобы удержаться на воде, а одной или двумя руками размять мышцы, в которых чувствуется боль.

5 Кстати, а на лодках кататься не опасно? К управлению лодками допускаются лица, имеющие специальные права на самостоятельное управление плавательными средствами. Дети до 16 лет могут кататься только со взрослыми!

6 Хм, понятно. А правила безопасности для лодок есть? Конечно! Ни в коем случае не перегружайте катер или лодку. И не стоит кататься в вечернее и ночное время.

7 А если я все-таки начну тонуть? Без паники! Главное, сохранять спокойствие.



- Надо набрать в легкие как можно больше воздуха и стараться принять вертикальное положение.



- Нельзя делать резких движений, колебания воды в таком случае усилятся, дыхание ускорится и увеличится риск - захлебнуться.



- Следует дышать глубже и как можно дольше удерживать воздух в легких, это создает большую плавучесть.

8 Понятно! Если увижу, что кто-то тонет, как спасти человека? Правил много. Запоминайте! Первую помощь пострадавшему начинают сразу после того, как лицо утонувшего приподнято над водой, и продолжают во время буксировки к катеру или на берег.

После доставки пострадавшего на берег необходимо оценить его состояние. Если человек в сознании, следует его насухо вытереть, проводить в теплое помещение, напоив горячим чаем, кофе.

9 Что делать, если он пробыл под водой какое-то время и уже без сознания? Нужно срочно вызвать врача. Но до его прихода следует немедленно приступить к оказанию первой помощи: пострадавшего раздеть, очистить ему рот и нос от ила, песка и между челюстями, в угол рта вложить мягкий клин (кусок дерева, туго свернутый платок); срочно приступить к искусственной вентиляции легких.

10 Куда поместить человека после спасения из воды? После извлечения из воды пострадавшие быстро теряют тепло, поэтому их нельзя укладывать на холодную землю. Надо поместить на доску или деревянный щит, снять с него мокрую одежду, насухо протереть кожу и завернуть в сухую простыню или одеяло.

11 А растирания? Можно использовать раздражающие вещества (уксус, нашатырный или камфорный спирт). В случае белой асфиксии действия спасателя должны быть особенно энергичными.



Нельзя согревать пострадавшего грелкой или теплыми бутылками, чтобы не привести к нежелательному перераспределению крови в организме.

12 Зубы утопленника сильно сжаты, что дальше? Можно открыть рот с помощью рук, накладываемых на нижнюю челюсть, либо воспользоваться расширителем из санитарной сумки или каким-либо твердым плоским предметом (ложкой, дощечкой).

13 Как долго надо делать искусственное дыхание? Наличие у пострадавшего временных дыхательных движений, как правило, не свидетельствует о восстановлении полноценной вентиляции легких. Если человек без сознания, нужно продолжать искусственное дыхание.