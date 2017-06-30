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Общество

Около ста жалоб поступило в Национальный центр по предупреждению пыток

Около ста жалоб за пять месяцев этого года поступило в Национальный центр Кыргызской Республики по предупреждению пыток. Об этом на пресс-конференции заявил его директор Нурдин Сулайманов.

По его словам, 86 процентов жалоб поступили на сотрудников Министерства внутренних дел, семь процентов — на сотрудников Государственного комитета национальной безопасности, три процента — на сотрудников Государственной службы исполнения наказаний.

Такая статистика сохраняется на протяжении нескольких лет, отметил глава центра.

«Также к нам поступает немало жалоб на плохую работу государственных адвокатов. Как известно, их предоставляет само следствие, и они, как правило, выполняют роль «дежурных адвокатов», с которыми легче договориться», — говорит Нурдин Сулайманов.

«У 5 процентов опрошенных нами подследственных вообще не было адвокатов, еще пять процентов увидели их только на суде», — рассказал Нурдин Сулайманов.
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