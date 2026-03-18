Кыргызстанцев просят воздержаться от поездок в Пакистан и Афганистан

Граждан Кыргызстана просят воздержаться от поездок в Афганистан и Пакистан до стабилизации обстановки в связи с обострением ситуации на границе между этими странами и усилением военной активности. Об этом сообщает МИД КР.

По его данным, в настоящее время воздушное пространство Пакистана открыто, авиарейсы выполняются в штатном режиме. Поэтому граждане Кыргызстана, которым необходимо вернуться на родину, могут самостоятельно покинуть страну при соблюдении мер безопасности.

«Гражданам, находящимся в этих государствах, рекомендовано проявлять особую осторожность, избегать мест массового скопления людей и опасных районов, а также строго соблюдать требования безопасности местных властей и правоохранительных органов. Также необходимо всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и контактные данные диппредставительств, а также следить за официальной информацией», — говорится в сообщении.

В случае чрезвычайной ситуации или при необходимости помощи граждане могут обратиться в посольства Кыргызстана в Исламабаде и Кабуле по следующим телефонам:

Посольство в Пакистане: +92 333 5556343; +92 333 5209903;

Посольство в Афганистане: +93 77 9099326; WhatsApp: +93 77 6544504;

круглосуточный номер Консульского департамента МИД: +996 999 312002, email: dks@mfa.gov.kg.