Общество

Кыргызстанцев просят воздержаться от поездок в Пакистан и Афганистан

Граждан Кыргызстана просят воздержаться от поездок в Афганистан и Пакистан до стабилизации обстановки в связи с обострением ситуации на границе между этими странами и усилением военной активности. Об этом сообщает МИД КР.

По его данным, в настоящее время воздушное пространство Пакистана открыто, авиарейсы выполняются в штатном режиме. Поэтому граждане Кыргызстана, которым необходимо вернуться на родину, могут самостоятельно покинуть страну при соблюдении мер безопасности.

«Гражданам, находящимся в этих государствах, рекомендовано проявлять особую осторожность, избегать мест массового скопления людей и опасных районов, а также строго соблюдать требования безопасности местных властей и правоохранительных органов. Также необходимо всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и контактные данные диппредставительств, а также следить за официальной информацией», — говорится в сообщении.

В случае чрезвычайной ситуации или при необходимости помощи граждане могут обратиться в посольства Кыргызстана в Исламабаде и Кабуле по следующим телефонам:

  • Посольство в Пакистане: +92 333 5556343; +92 333 5209903;
  • Посольство в Афганистане: +93 77 9099326; WhatsApp: +93 77 6544504;
  • круглосуточный номер Консульского департамента МИД: +996 999 312002, email: dks@mfa.gov.kg.

Напомним, 16 марта движение «Талибан», управляющее Афганистаном, заявило, что в результате авиаудара Пакистана по Кабулу погибли по меньшей мере 400 человек в одной из больниц. В свою очередь официальный Исламабад отверг эти обвинения, заявив, что целями удара были военные объекты в Кабуле и Нангархаре, а также инфраструктура, оказывавшая поддержку террористам.
