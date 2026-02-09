Строительство дороги через кладбище. С жителями Новопавловки встретился депутат

Депутат Жогорку Кенеша Медер Алиев посетил МТУ «Новопавловка» и встретился с местными жителями. Встреча прошла в актовом зале школы, где основным и самым острым вопросом стало строительство дороги в обход кладбища или по его территории. Об этом 24.kg сообщили жители.

В ходе обсуждения нардеп сначала выслушал обращения жителей, после чего высказал свою позицию. Один из участников встречи назвал возможную прокладку дороги через кладбище «бесовщиной».

Медер Алиев отметил, что понимает обеспокоенность жителей. «Я пришел увидеться с вами. Как и любой человек, придерживаюсь мнения, что никто не хочет, чтобы его умерший родственник был перезахоронен. Так размышляет любой нормальный человек. Но Бишкек расширяется, есть внутренняя миграция. Соответственно, пробок становится больше и дорог нужно больше», — сказал он.

По словам парламентария, в данной ситуации необходимо найти компромиссное решение, которое устроит все стороны.

Представители районной администрации сообщили, что аким в это время находится на встрече с мэром столицы Айбеком Джунушалиевым по данному вопросу. По словам жителей Новопавловки, в ближайшее время градоначальник лично посетит кладбище, где вопрос прокладки дороги может быть решен окончательно.

сообщалось, что жители Новопавловки получили рассылку от муниципального территориального управления № 106 относительно ситуации со строительством дороги по улице Профсоюзной. В МТУ отметили, что сейчас все еще рассматриваются два варианта прокладки трассы — через территорию кладбища либо в обход него, но окончательное решение еще не принято.

Жители Новопавловки начали сбор подписей с требованием остановить снос кладбища. Петицию в интернете подписала уже тысяча человек.