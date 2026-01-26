12:30
Общество

По Кыргызстану стало больше доступных авиарейсов от Asman Airlines

Самолет Asman Airlines

Отечественная авиакомпания Asman Airlines продолжает расширять программу дотационных авиаперевозок по внутренним направлениям Кыргызстана. С 4 января 2026 года перевозчик увеличил частоту полетов по ключевым маршрутам с фиксированными социально ориентированными тарифами, сообщила пресс-служба ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Программу дотационных авиаперевозок реализуют при государственной поддержке. Она направлена на повышение мобильности населения, развитие регионов и стимулирование внутреннего туризма, охватывает направления, где ранее авиасообщение было нерегулярным либо малодоступным для пассажиров.

Регулярные и доступные авиарейсы обеспечивают устойчивую транспортную связь регионов со столицей и между собой, способствуют росту внутреннего туризма и повышению экономической активности в регионах.
