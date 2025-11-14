Азиза Бердибаева — известная кыргызстанская блогерша, более известная в соцсетях как «Молодая эжешка». В интервью 24.kg она рассказала о своем пути в блогерстве, о том, как справляется с хейтом и тревогой, почему для нее важно быть честной с аудиторией и как блог стал пространством для самореализации и воплощения детских мечтаний.

«Сначала не получалось»

«Я занималась блогерством давно, но первые годы это у меня совсем не шло. Начинала с маленьких бьюти-обзоров, пробовала разные форматы, но ничего не зацепило. Все изменилось два с половиной года назад, когда я нащупала свой стиль», — признается Азиза.

Сейчас ее блог — это не только творчество, но и работа, приносящая доход. Азиза рассказывает, что в Кыргызстане монетизация от просмотров практически не работает. Основной источник заработка — реклама и интеграции под целевую аудиторию.

«Иногда предлагают большие деньги за сотрудничество с казино или игровыми компаниями, но я никогда не соглашаюсь. Это противоречит моим принципам и закону. Блогер должен понимать юридические последствия того, что транслирует», — говорит она.

«Популярность — это ответственность»

Азиза подчеркивает, что блогерство — это не только про лайки и просмотры. Оно накладывает ответственность за то, что она показывает своим подписчикам. «Сейчас блогерство — это уже пятая ветвь власти, — говорит Бердебаева. Чем больше популярности, тем больше ответственности за слова и действия». В сети, конечно, не обходится без хейта, но Азиза научилась воспринимать его спокойно.

Если тебя сильно хейтят, значит, растет популярность Азиза, Бердибаева, блогерша

«Главное — иметь внутренний стержень и не поддаваться провокациям», — делится она.

Психическое здоровье — на первом месте

«Психолог — это проводник к ментальному здоровью, — объясняет она. Когда ломаете ногу, идете к врачу. Так же и с головой — нужно обращаться к специалисту».

Блогер также рассказывает, что придерживается принципов честности в рекламе: «Зачем приукрашивать продукт, если можно просто рассказать о том, что реально нравится? Это работает лучше всего и создает доверие у подписчиков».

Для Азизы блогерство — это сочетание опыта журналиста, личных взглядов и творчества.

«Все, что я делаю, опирается на мой опыт в журналистике. Это помогает делать контент честным, интересным и полезным» Азиза, Бердибаева, блогерша

Мечты детства становятся реальностью По словам Азизы, блогерство помогло ей воплотить детские мечты. «В 12 лет у меня было нелегкое время. Я мечтала чувствовать себя уверенно, идти по улице с поднятой головой. Сейчас я могу сказать, что это реализовалось. Я счастлива и люблю эту жизнь», — делится она.

Сегодня блогерство для Азизы — не просто профессия, а способ жить осознанно и полноценно. Она признается, что каждый пост, каждое видео для нее — это возможность делиться опытом, вдохновлять и поддерживать аудиторию. По ее словам, важно не только создавать контент, но и помнить, что за экраном реальные люди, которые доверяют твоему мнению. И в этом, считает Азиза, заключается настоящая ценность блогерства: возможность быть честной, оставаться собой и помогать другим реализовывать свои мечты.