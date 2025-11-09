14:03
Общество

В театре «Манас» пройдет авторский концерт народного артиста КР Табалды Актанова

В Национальном театре «Манас» состоится авторский концерт «Атаганат десеңчи, оо, чиркин дүйнө ай!...», посвященный 75-летию народного артиста Кыргызстана, актера, поэта и манасчи Табалды Актанова. Об этом сообщили организаторы.

из архива
Фото из архива. Табалды Актанов — музыкант, автор песен, драматург, режиссер, актер театра и кино

Табалды Актанов — музыкант, автор песен, драматург, режиссер, актер театра и кино. Родился 12 марта 1949 года в селе Орнок Нарынской области.

Много лет работал в Нарынском областном музыкально-драматическом театре имени Муратбека Рыскулова. В 90-е открыл собственный этно-фольклорный театр «Дух Манаса». С 2005 года служит в труппе Кыргызского национального драматического театра.

Кавалер ордена «Манас» III степени (2020).
