До конца 2025 года 60 сел будут полностью обеспечены водой

В рамках III Народного курултая 20-21 декабря прошлого года в адрес Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности поступило в общей сложности 652 обращения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, из них 50 процентов касаются вопросов ирригации, 30 процентов — обеспечения населения питьевой водой.

По итогам девяти месяцев 2024-го реализованы следующие мероприятия:

— Завершено строительство 10 суточных и декадных регулирующих бассейнов (БДР, БСР), они введены в эксплуатацию. В настоящее время строительные работы ведутся на 12 объектах, проектные — на 29;



— Проведены ремонтные и очистные работы на 430 километрах каналов, 302 гидротехнических сооружениях, 123 водомерных постах, 91 насосной станции и 156 насосных агрегатах. Заменено девять насосных агрегатов, очищено 53,5 километра коллекторно-дренажной системы;

— Системы капельного и дождевального орошения установлены на площади 8 тысяч 365 гектаров, из которых 1 тысяча 702 гектара — государственные земли, 6 тысяч 663 гектара — частные фермерские хозяйства;



— Начато строительство завода по производству бетонного полотна. В этом году планируется установка бетонного покрытия на 500 тысячах квадратных метров каналов;



— В 85 селах ведутся строительные работы по обеспечению населения чистой питьевой водой, до конца 2025-го 60 сел будут полностью обеспечены ею.