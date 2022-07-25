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Общество

В Кыргызстане сократились рождаемость и младенческая смертность

В Кыргызстане младенческая смертность сократилась на 7,5 процента. Об этом на пресс-конференции сообщил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Жаркынбек Касымбеков.

По его данным, в прошлом году показатель младенческой смертности составлял 16 случаев на 100 тысяч живорожденных, по итогам первого полугодия 2022-го — 14,8 случая на 100 тысяч.

Вместе с тем, как отметил Жаркынбек Касымбеков, по республике в 2022 году наблюдается сокращение рождаемости на 5,4 процента. На фоне этого наблюдается также сокращение материнской смертности на 48 процентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240488/
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