В Кыргызстане сократились рождаемость и младенческая смертность

В Кыргызстане младенческая смертность сократилась на 7,5 процента. Об этом на пресс-конференции сообщил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Жаркынбек Касымбеков.

По его данным, в прошлом году показатель младенческой смертности составлял 16 случаев на 100 тысяч живорожденных, по итогам первого полугодия 2022-го — 14,8 случая на 100 тысяч.

Вместе с тем, как отметил Жаркынбек Касымбеков, по республике в 2022 году наблюдается сокращение рождаемости на 5,4 процента. На фоне этого наблюдается также сокращение материнской смертности на 48 процентов.