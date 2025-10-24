Фестиваль российского кино пройдет в Бишкеке. Мероприятие запланировано в рамках Дней культуры России в Кыргызстане, сообщили организаторы.

С 29 октября по 1 ноября зрители смогут посмотреть фильмы разных жанров — от военных драм до анимации и фантастики.

В программу включены киноленты:

«Любовь Советского Союза» — история о поколении, мечтавшем о новой жизни, полной любви, открытий и подвигов;

«В списках не значился» — военная драма о героических защитниках Брестской крепости, вставших на защиту Родины в первые часы войны;

«Кракен» — фантастико-приключенческая история о поисках пропавшей подлодки и столкновении с морским чудовищем;

«Доктор Динозавров» — семейная анимационная комедия о школьнике, который случайно открывает портал в мезозой;

«Первый на Олимпе» — вдохновляющая спортивная драма о юном блокаднике Юрии Тюкалове, ставшем олимпийским чемпионом.

Фестиваль торжественно откроют в кинотеатре «Манас» показом военной драмы «Август» (режиссеры Никита Высоцкий и Илья Лебедев). Лента повествует о работе советских контрразведчиков летом 1944 года.