10:19
USD 87.45
EUR 101.41
RUB 1.07
Общество

Фестиваль российского кино пройдет в Бишкеке

Фестиваль российского кино пройдет в Бишкеке. Мероприятие запланировано в рамках Дней культуры России в Кыргызстане, сообщили организаторы.

С 29 октября по 1 ноября зрители смогут посмотреть фильмы разных жанров — от военных драм до анимации и фантастики.

В программу включены киноленты:

  • «Любовь Советского Союза» — история о поколении, мечтавшем о новой жизни, полной любви, открытий и подвигов;
  • «В списках не значился» — военная драма о героических защитниках Брестской крепости, вставших на защиту Родины в первые часы войны;
  • «Кракен» — фантастико-приключенческая история о поисках пропавшей подлодки и столкновении с морским чудовищем;
  • «Доктор Динозавров» — семейная анимационная комедия о школьнике, который случайно открывает портал в мезозой;
  • «Первый на Олимпе» — вдохновляющая спортивная драма о юном блокаднике Юрии Тюкалове, ставшем олимпийским чемпионом.

Фестиваль торжественно откроют в кинотеатре «Манас» показом военной драмы «Август» (режиссеры Никита Высоцкий и Илья Лебедев). Лента повествует о работе советских контрразведчиков летом 1944 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348282/
просмотров: 331
Версия для печати
Материалы по теме
Прием фильмов на IV Бишкекский международный кинофестиваль стартовал
Фильм «Курак» из Кыргызстана завоевал две награды на Пусанском кинофестивале
Стенд о национальном кинематографе КР открыли на Пусанском кинофестивале
Фильм Нуржамал Карамолдоевой отобран на Чикагский международный кинофестиваль
Фильм из Кыргызстана примет участие в фестивале документального кино «Россия»
Кыргызстанцы примут участие в фестивале детского кино «Хрустальный нерпенок»
Фильм из Кыргызстана «Качкын» участвует в конкурсе Lendoc Film Festival
Фильм «Курак» примет участие в Пусанском международном кинофестивале
Фильм «Кара Кызыл Сары» вошел в программу «Недели выдающихся фильмов стран ШОС»
День кино Кыргызстана пройдет на фестивале «Алтын минбар» в Казани
Популярные новости
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в&nbsp;школах Кыргызстана Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в школах Кыргызстана
21&nbsp;октября: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 21 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Бизнес
BAKAI Travel: кешбэк 10&nbsp;процентов и&nbsp;все для путешествий в&nbsp;одном месте BAKAI Travel: кешбэк 10 процентов и все для путешествий в одном месте
Предпринимательницы КР&nbsp;смогут взять онлайн-кредит под 17&nbsp;процентов годовых Предпринимательницы КР смогут взять онлайн-кредит под 17 процентов годовых
KICB подвел первые итоги масштабной акции &laquo;Ссылка на&nbsp;успех&raquo; KICB подвел первые итоги масштабной акции «Ссылка на успех»
Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от&nbsp;MBANK Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от MBANK
24 октября, пятница
10:17
Во всех школах Кыргызстана отмечают 80-летие Организации Объединенных Наций Во всех школах Кыргызстана отмечают 80-летие Организаци...
10:15
Пол Капур назначен помощником госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии
10:15
Вода — нефть XXI века. Как получить свое и не превратить соседа во врага
10:13
Запрет на вывоз угля транспортом Минэнерго предлагает продлить еще на полгода
10:03
«Бишкек 2030»: соцсети взорвали мемы о новых фонарях на улицах столицы