Более 90 процентов детей в Кыргызстане страдают кариесом

Министерство здравоохранения проанализировало распространенность кариеса среди детей в Кыргызстане. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель главы ведомства Каарманбек Байдавлетов.

По его словам, у детей от двух до шести лет кариес встречается в 79-100 процентах случаев, а у детей от 7 до 18 лет — в 94,8 процента случаев.

«Речь не только о текущем кариесе, но и о пролеченных случаях, когда установлены пломбы. Результаты исследования крайне тревожные, учитывая, что нелеченый кариес может приводить к различным серьезным осложнениям. При этом заболеваемость растет с каждым годом», — сказал замминистра.

Главный внештатный специалист по стоматологии Минздрава Гульмайрам Ибраимова обратила внимание на культуру питания населения.

«К сожалению, дети часто страдают из-за того, что родители не следят за качеством питания. Рекомендуется больше употреблять твердую пищу (фрукты, овощи), тогда процесс самоочищения поверхности зубов будет более эффективным. Проблемы распространенности кариеса в КР очень актуальны и требуют немедленного решения. Основной акцент нужно делать на профилактику», — добавила она.

По словам доцента кафедры стоматологии детского возраста Кыргызской государственной медицинской академии Гульнары Чолоковой, многие родители считают, что молочные зубы можно не лечить, но именно это и приводит к осложнениям.

Специалисты призывают граждан заниматься профилактикой и своевременно обращаться к стоматологам.