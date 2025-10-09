Мигранты в России попросили выдавать ВНЖ за долгую работу на государство

В России полностью отсутствует механизм поощрения тех трудовых мигрантов, кто много лет трудится на государство и уже полностью ассимилировался в стране, так как им приходится платить не 13 процентов, а 30 процентов налога. Об этом НСН заявил председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.

Правительство РФ в 2026 году сократило квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в России. Она составит 3 тысячи 802 разрешений на временное проживание в РФ с распределением по субъектам. При этом на 2025 год квота была установлена в размере 5,5 тысячи, а еще годом ранее — 10 тысяч 595 разрешений. Каримов рассказал, почему эта цифра могла так существенно уменьшиться.

«Размер квоты определяется суммированием тех квот, которые субъекты федерации заказывают на следующий год. Вероятно, сумма всех пожеланий субъектов федерации 3 тысячи 802 человека. Каждый субъект федерации исходит из своих соображений. У кого-то рынок труда такой, что достаточно местных ресурсов. Кто-то, может быть, идет на поводу у псевдообщественной волны в СМИ о том, что мигранты «понаехали» и «надоели». Очень трудно попасть даже в эти 3 тысячи 802», — рассказал он.

При этом Каримов подчеркнул, что мигрантов, которые отработали на благо страны много лет, можно было бы освободить от уплаты патента и дать им возможность более комфортно проживать в стране.

«У нас совсем отсутствует механизм поощрения трудовых мигрантов за многолетний добросовестный труд на благо общества. Представьте себе, дворник, электрик, уборщица работают 15 лет в ГБУ «Жилищник». В течение 15 лет они оформляют патенты, платят налоги, но получить ни разрешение на временное проживание (РВП), ни вид на жительство (ВНЖ) у них оснований нет. Это неразумно с точки зрения государства, потому что вот такие адаптированные и с хорошим знанием русского языка люди государству нужны. Мы могли бы в качестве поощрения позволить им оформить ВНЖ или РВП. Потому что патент — это очень трудно. Когда ты оплачиваешь патент, часто после этого у тебя еще фиксированный авансовый платеж налога на доходы физических лиц. И суммарно получается, ставка налога у мигрантов не 13, а 30 процентов», — рассказал он.