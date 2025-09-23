15:59
Общество

Кыргызстанец смог вернуть деньги за непринятые билеты с помощью омбудсмена

Фото Института Акыйткачы

С помощью Института акыйкатчы кыргызстанец смог вернуть деньги, которые ранее ему не удавалось взыскать с государственного предприятия «Кыргыз темир жолу». 

Он обратился к омбудсмену Джамиле Джаманбаевой с жалобой на нарушение его прав при получении услуг железнодорожного предприятия. По словам мужчины, 28 июля 2025 года он приобрел билеты на поезд № 318 Москва – Бишкек для родственников, предъявив кассиру фотографии их паспортов.

В России родственникам заявителя отказали в посадке, объяснив это отсутствием оригиналов проездных документов и не приняв сканы билетов. В результате им пришлось купить новые за свой счет.

На следующий день заявитель пришел в кассу «Кыргыз темир жолу», чтобы сдать билеты и вернуть деньги, подав письменную жалобу. Однако предприятие отказало.

Институт омбудсмена направил письмо в Министерство транспорта и коммуникаций с предложением рассмотреть претензию и вернуть деньги за неиспользованные билеты. После поручения министерства «Кыргыз темир жолу» 16 сентября выплатило заявителю причитающиеся средства.
