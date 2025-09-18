Депутат выступила за создание отдельного ведомства по защите прав женщин и детей

Депутат Жогорку Кенеша Шарапаткан Мажитова на заседании Жогорку Кенеша 18 сентября после доклада омбудсмена о защите прав человека в 2024 году высказалась за создание отдельного государственного органа, отвечающего за защиту прав женщин и детей.

«Было бы хорошо, если бы при президенте работало министерство или комитет по защите прав женщин и детей, который отвечал бы за все связанные с насилием и другими нарушениями дела. Из-за того, что нет такого ответственного органа, все еще много случаев насилия. Особенно, когда происходят резонансные события, некому отвечать», — сказала депутат.

Она привела в пример случай в Казахстане, когда бывший министр убил свою жену и вся страна следила за судебный процессом и в итоге преступнику был вынесен справедливый приговор.

«У много случаев убийств. Но из-за отсутствия реформы в судебной системе, нет справедливых судебных решений», — считает Шарапаткан Мажитова.

Согласно докладу омбудсмена, уровень домашнего насилия в отношении женщин в Кыргызстане продолжает расти. По информации МВД КР, за 2024 год зарегистрировано 17 тысяч 316 случаев домашнего насилия (в 2023 году — 13 тысяч 104).