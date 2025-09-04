В городе Ош установят новый флагшток высотой 95 метров

В центре Оша установят новый флагшток высотой 95 метров. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

По словам мэра Женишбека Токторбаева, возведение новой мачты для стяга станет важным шагом в обновлении архитектурного облика Оша и подчеркнет уважение к государственным символам.

«В рамках развития города Оша было принято решение заменить существующий 45-метровый флагшток на новый высотой 95 метров. Он будет вторым по высоте в республике, после Бишкека. Наш флаг должен развеваться на высоте», — сказал он.

Отмечается, что старая конструкция будет установлена в аэропорту города Оша.