11:22
USD 87.39
EUR 102.55
RUB 1.08
Общество

В Кыргызстан прибыл третий самолет для госавиакомпании «Асман Эйрлайнс»

Сегодня Кыргызстан сделал еще один шаг к развитию собственной авиации: в международный аэропорт «Манас» прибыл третий самолет Dash 8 Q400 для государственной авиакомпании «Асман Эйрлайнс». Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

По ее данным, этот самолет символизирует уверенное движение вперед.

«Приобретение новой техники позволит расширить географию полетов, сделать авиаперевозки более доступными и удобными для жителей всех регионов страны.

Dash 8 Q400 — современный, надежный и экономичный самолет вместимостью до 80 пассажиров. Благодаря своим характеристикам он является идеальным региональным самолетом для Кыргызстана, где особенно важна связь как между крупными городами, так и с отдаленными уголками республики.

Вместе с этим «Асман Эйрлайнс» планирует дальнейшее расширение парка воздушных судов и рассматривает возможность приобретения самолетов Airbus A320/A321 и Boeing 737, что позволит открыть новые международные направления и повысить качество обслуживания пассажиров», — говорится в сообщении.

«Асман Эйрлайнс» создается как настоящий народный авиаперевозчик, задача которого соединять города, людей и сердца под единым небом Кыргызстана. Прибытие третьего самолета — это не просто обновление парка, это вклад в будущее авиации и в развитие всей страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341863/
просмотров: 109
Версия для печати
Материалы по теме
Самолет из Москвы прилетел в Ош, но улетел назад из-за неполадок судна
Новый рекорд по заплывам: кыргызстанец преодолел озеро Сары-Челек
Акция донорства. Сотрудники аэропорта «Манас» сдали около 30 литров крови
«Аэропорты Кыргызстана» планируют привлечь инвестиции для покупки двух самолетов
Самолет, летевший в Ош из Москвы, совершил экстренную посадку в Самаре
В аэропорту «Манас» откроются чартерные рейсы грузового самолета из КНР
Покупайте билеты Asman Airlines без переплат в приложении авиакомпании
В аэропорту «Манас» открыты две новые парковочные зоны
Новый рейс из Алматы в Тамчи открыла «Асман Эйрлайнс»
Трехэтажный аэровокзальный комплекс строят на Иссык-Куле
Популярные новости
Свадьба сына Омурбека Текебаева. Подробности Свадьба сына Омурбека Текебаева. Подробности
Будьте осторожны! В&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области ожидается сильный ветер Будьте осторожны! В Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер
Переход на&nbsp;12-летку. А&nbsp;сколько детей у&nbsp;вас в&nbsp;классе? Опрос Переход на 12-летку. А сколько детей у вас в классе? Опрос
В&nbsp;Бишкеке открыли четыре промышленных предприятия В Бишкеке открыли четыре промышленных предприятия
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает детскую карту Optima Gold «Оптима Банк» запускает детскую карту Optima Gold
KICB объявляет о&nbsp;старте акции на&nbsp;миллион сомов KICB объявляет о старте акции на миллион сомов
Ноль процентов на&nbsp;бизнес-переводы (клиринг и&nbsp;гросс) для&nbsp;ИП через Bakai Business Ноль процентов на бизнес-переводы (клиринг и гросс) для ИП через Bakai Business
В&nbsp;Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA В Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA
2 сентября, вторник
11:17
В Кыргызстан прибыл третий самолет для госавиакомпании «Асман Эйрлайнс» В Кыргызстан прибыл третий самолет для госавиакомпании...
11:13
В Кыргызстане за год зарегистрировано 8,8 тысячи случаев кори
11:08
Дастан Джумабеков: Необходимо усилить пропаганду по возвращению мигрантов в КР
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 2 сентября
10:52
Депутат Жогорку Кенеша предлагает создать министерство по миграции