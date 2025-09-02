В Кыргызстан прибыл третий самолет для госавиакомпании «Асман Эйрлайнс»

Сегодня Кыргызстан сделал еще один шаг к развитию собственной авиации: в международный аэропорт «Манас» прибыл третий самолет Dash 8 Q400 для государственной авиакомпании «Асман Эйрлайнс». Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

По ее данным, этот самолет символизирует уверенное движение вперед.

«Приобретение новой техники позволит расширить географию полетов, сделать авиаперевозки более доступными и удобными для жителей всех регионов страны.

Dash 8 Q400 — современный, надежный и экономичный самолет вместимостью до 80 пассажиров. Благодаря своим характеристикам он является идеальным региональным самолетом для Кыргызстана, где особенно важна связь как между крупными городами, так и с отдаленными уголками республики.

Вместе с этим «Асман Эйрлайнс» планирует дальнейшее расширение парка воздушных судов и рассматривает возможность приобретения самолетов Airbus A320/A321 и Boeing 737, что позволит открыть новые международные направления и повысить качество обслуживания пассажиров», — говорится в сообщении.

«Асман Эйрлайнс» создается как настоящий народный авиаперевозчик, задача которого соединять города, людей и сердца под единым небом Кыргызстана. Прибытие третьего самолета — это не просто обновление парка, это вклад в будущее авиации и в развитие всей страны.