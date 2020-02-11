Самый большой в мире фейерверк запустили в США и установили рекорд Гиннесса

Самый большой в мире фейерверк запустили в американском штате Колорадо. Об этом сообщила «Популярная механика».

Фейерверк сделала американская компания Steamboat Fireworks, специализирующаяся на пиротехнике. Рекордный снаряд оказался диаметром более полутора метров ( 156 сантиметров ) и массой свыше тонны (1,1 тонна), а в небо его запустили со скоростью 482 километра в час.

Снаряд запустили во время ежегодного зимнего карнавала, проходящего в Стимбот-Спрингс. Для запуска использовали вмонтированную в гору Эмеральд-маунтин стальную трубку-направляющую, которая отправила фейерверк на высоту около 1,6 километра .

Американские пиротехники смогли войти в Книгу рекордов Гиннесса — после удачного запуска снаряда им вручили соответствующий сертификат.