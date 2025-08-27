В Бишкеке 18-28 сентября пройдет второй фестиваль современного театра «Место — действие». Об этом в соцсетях сообщили организаторы.

В программе 13 спектаклей из Бишкека, Алматы и Ташкента, лекция, вечеринки и книжный маркет.

Площадки самые разные: театр, действующий завод, ореховая роща, городские парки, загс, школа, музей и дом-мастерская художника.

«Музыкальный и документальный театр, спектакли-игры, спектакли-променады, репертуарные проекты Бишкека и гастроли из Алматы и Ташкента будут сменять друг друга изо дня в день», — отметили организаторы.