10:49
USD 87.35
EUR 101.48
RUB 1.08
Общество

В Бишкеке пройдет театральный фестиваль «Место — действие»

В Бишкеке 18-28 сентября пройдет второй фестиваль современного театра «Место — действие». Об этом в соцсетях сообщили организаторы.

В программе 13 спектаклей из Бишкека, Алматы и Ташкента, лекция, вечеринки и книжный маркет.

Площадки самые разные: театр, действующий завод, ореховая роща, городские парки, загс, школа, музей и дом-мастерская художника.

«Музыкальный и документальный театр, спектакли-игры, спектакли-променады, репертуарные проекты Бишкека и гастроли из Алматы и Ташкента будут сменять друг друга изо дня в день», — отметили организаторы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341089/
просмотров: 109
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке пройдет международный театральный фестиваль малых форм IMPULSE
Афиша Бишкека на неделю: выставки и киноновинки
Афиша Бишкека на выходные: литературный вечер, выставки и кино
Афиша Бишкека на неделю: детские шоу, кино и выставки
Афиша Бишкека на выходные: джаз, мандалы и кино
Впервые в Кыргызстане состоится международный фестиваль анимации ToonDook
Афиша Бишкека на неделю: детские шоу, выставки и кинопремьеры
В Бишкеке пройдет Второй международный фестиваль «Курак»
Афиша Бишкека на выходные: мастер-класс, кино и выставки
Зарубежные продюсеры заинтересовались музыкантами из Кыргызстана
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области гроза и&nbsp;сильный ветер Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской области гроза и сильный ветер
Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из&nbsp;РФ автомобилем Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из РФ автомобилем
Житель Джалал-Абада подарил мэрии города Ош&nbsp;10&nbsp;автомобилей Житель Джалал-Абада подарил мэрии города Ош 10 автомобилей
Бизнес
Перевести деньги из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Россию легко и&nbsp;безопасно Перевести деньги из Кыргызстана в Россию легко и безопасно
Не&nbsp;бойтесь гинекологических онкозаболеваний&nbsp;&mdash; бойтесь опоздать Не бойтесь гинекологических онкозаболеваний — бойтесь опоздать
Осталось всего 6&nbsp;дней: торопитесь в&nbsp;O!Store за&nbsp;Honor с&nbsp;кешбэком 1500&nbsp;сомов! Осталось всего 6 дней: торопитесь в O!Store за Honor с кешбэком 1500 сомов!
Эксперты объяснили рекордный рост цен на&nbsp;бензин в&nbsp;России Эксперты объяснили рекордный рост цен на бензин в России
27 августа, среда
10:45
В Кыргызстане собрали почти 60 процентов урожая зерновых В Кыргызстане собрали почти 60 процентов урожая зерновы...
10:43
Застрявшая на пике Победы. Организатор тура Натальи Наговициной дал комментарий
10:41
Самостоятельно увеличивали память. В ЦУМе выявили махинации при продаже айфонов
10:33
В Бишкеке пройдет театральный фестиваль «Место — действие»
10:16
Ильгиз Сыдыгалиев возглавил Национальную электрическую сеть Кыргызстана