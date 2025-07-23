Чистую окружающую среду правом человека провозгласил Международный суд ООН

Международный суд ООН провозгласил чистую окружающую среду правом человека. Об этом сообщает DW.

В ходе слушаний свои аргументы высказали суду представители 98 государств и 12 организаций.

В решении Международного суда ООН признается, что «чистая, здоровая и устойчивая окружающая среда» является правом человека. Кроме того, по словам председателя суда Юдзи Ивасавы, рассматривается ограничение глобального потепления до максимум 1,5 °C. Хотя это юридическое заключение не является обязательным к исполнению, эксперты считают, что оно может оказать влияние на климатические процессы по всему миру.

Ранее небольшие островные и развивающиеся государства призвали высшую судебную инстанцию ООН признать защиту климата обязанностью в рамках международного права. Так, островное государство Вануату в южной части Тихого океана называет изменение климата «главной угрозой своему существованию». Из-за повышения уровня моря малые острова могут просто исчезнуть.