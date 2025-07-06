Неделя-24. Героин на 130 миллионов сомов и новые аресты мэров в Кыргызстане

В Бишкеке по подозрению в вымогательстве взятки задержали вице-мэра Талайбека Байгазиева (отвечает за топливно-энергетический комплекс). Его взяли при возвращении части ранее полученных денежных средств в размере $35 тысяч. Деньги ранее он затребовал для лоббирования интересов иностранной компании в рамках инвестиционного проекта по реконструкции ТЭЦ города Бишкека. Однако обязательств вице-мэр не выполнил.
Позже глава ГКНБ Камчыбек Ташиев рассказал подробности. По его словам, чиновник осенью 2024 года получил $50 тысяч от инвестора. «Уважаемые госслужащие, те, кто работают с инвесторами, если вы получите у них взятку, обещав решить их вопрос, будете привлечены к ответственности. Вице-мэр Бишкека попал в тюрьму, вчера он все выложил как на духу», — рассказал Камчыбек Ташиев.
Кроме того, спецслужбы распространили видео задержания вице-мэра Бишкека.
Задержания глав муниципалитетов, начавшиеся на прошлой неделе с мэра Токмака, продолжились. На этот раз ГКНБ отметился в городе Кара-Балте. Среди задержанных местный мэр 39-летний Мирлан Джекшенов и еще два чиновника. Их подозревают в коррупции. Как сообщалось ранее, в 2024 году по поручению президента городам Токмак и Кара-Балта выделили по 1 миллиарду сомов, но результатов работы нет. Интересно, что Мирлан Джекшенов назначен мэром Кара-Балты распоряжением президента только 4 апреля этого года.
- Еще одним мэром, котором надели наручники на этой неделе, – стал глава города Шопоков Чуйской области. В отношении него и других должностных лиц возбуждено уголовное дело по факту коррупции при проведении процедур государственных закупок на поставку товаров и услуг. По результатам аудиторской проверки предварительный ущерб, нанесенный республиканскому бюджету, составил свыше 9 миллионов сомов. Пока задержаны только два человека, включая мэра.
В Кыргызстане перекрыли международный героиновый канал. Всего в результате спецоперации изъяли 174 килограмма 800 граммов героина, оптовая стоимость которого на территории республики составляет около 130 миллионов сомов, а в странах Европы цена может вырасти до 600 миллионов сомов. В ГКНБ добавили, что при взаимодействии с правоохранительными службами других государств организаторы и исполнители международного наркоканала задержаны.
О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».
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