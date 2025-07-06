09:46
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Неделя-24. Героин на 130 миллионов сомов и новые аресты мэров в Кыргызстане

В Бишкеке по подозрению в вымогательстве взятки задержали вице-мэра Талайбека Байгазиева (отвечает за топливно-энергетический комплекс). Его взяли при возвращении части ранее полученных денежных средств в размере $35 тысяч. Деньги ранее он затребовал для лоббирования интересов иностранной компании в рамках инвестиционного проекта по реконструкции ТЭЦ города Бишкека. Однако обязательств вице-мэр не выполнил.

Позже глава ГКНБ Камчыбек Ташиев рассказал подробности. По его словам, чиновник осенью 2024 года получил $50 тысяч от инвестора. «Уважаемые госслужащие, те, кто работают с инвесторами, если вы получите у них взятку, обещав решить их вопрос, будете привлечены к ответственности. Вице-мэр Бишкека попал в тюрьму, вчера он все выложил как на духу», — рассказал Камчыбек Ташиев.

Кроме того, спецслужбы распространили видео задержания вице-мэра Бишкека.

Задержания глав муниципалитетов, начавшиеся на прошлой неделе с мэра Токмака, продолжились. На этот раз ГКНБ отметился в городе Кара-Балте. Среди задержанных местный мэр 39-летний Мирлан Джекшенов и еще два чиновника. Их подозревают в коррупции. Как сообщалось ранее, в 2024 году по поручению президента городам Токмак и Кара-Балта выделили по 1 миллиарду сомов, но результатов работы нет. Интересно, что Мирлан Джекшенов назначен мэром Кара-Балты распоряжением президента только 4 апреля этого года.

  • Еще одним мэром, котором надели наручники на этой неделе, – стал глава города Шопоков Чуйской области. В отношении него и других должностных лиц возбуждено уголовное дело по факту коррупции при проведении процедур государственных закупок на поставку товаров и услуг. По результатам аудиторской проверки предварительный ущерб, нанесенный республиканскому бюджету, составил свыше 9 миллионов сомов. Пока задержаны только два человека, включая мэра.

В Кыргызстане перекрыли международный героиновый канал. Всего в результате спецоперации изъяли 174 килограмма 800 граммов героина, оптовая стоимость которого на территории республики составляет около 130 миллионов сомов, а в странах Европы цена может вырасти до 600 миллионов сомов. В ГКНБ добавили, что при взаимодействии с правоохранительными службами других государств организаторы и исполнители международного наркоканала задержаны.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Рост семейного насилия. Кыргызстанцы стали меньше бояться заявлять об этом

из интернета
Фото из интернета. Чиновники считают, что насилия не стало больше, народ просто стал более грамотным
В последнее время все чаще появляется информация о фактах семейного насилия, когда женщин жестоко избивают, а в некоторых случаях и убивают их собственные мужья. Ощущение, что мужчины, как говорится, сорвались с цепи и массово вымещают злость на женах. В Министерстве внутренних дел Кыргызстана заверили, что вопрос противодействия семейному насилию остается одним из приоритетных направлений работы правоохранительных органов.

Женщины с опухолями, украденные жизни и грядущие выборы. Интервью с депутатом ЖК

У 94 процентов женщин в Джалал-Абаде, обратившихся к онкологам, выявлены новообразования. В то же время некоторые пациенты Наццентра онкологии так и не дождались лекарств, их потом нашли у врача дома. Член парламентского комитета по социальной политике Айсулуу Мамашова говорит, что борется с системой, которая годами прикрывала такие случаи. Также в эксклюзивном интервью 24.kg она прокомментировала слухи о досрочных выборах в Жогорку Кенеш.

Топ-10 вузов, которые выбирают абитуриенты с высокими баллами ОРТ

из интернета
Фото из интернета. В первой десятке оказались практически те же университеты, что и последние несколько лет
В Кыргызстане в ближайшие дни начнется очередная приемная кампания в высшие учебные заведения. С 2012 года поступить на грантовые места и на все формы обучения на контрактной основе можно только по результатам Общереспубликанского тестирования (ОРТ). Исключение — вузы культуры и искусства, а также физической культуры и спорта. Ежегодно Центр оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО) публикует рейтинги вузов по результатам конкурса на зачисление на бюджетные и контрактные места (по общему баллу основного теста).

Общереспубликанское тестирование. Рекорд, пороговые баллы, какие школы лидируют

Больше миллиона человек, желающих поступить в высшие учебные заведения Кыргызстана, прошли через Общереспубликанское тестирование начиная с 2002 года. Более 100 тысяч из них зачислены за это время на грантовую форму обучения. В этом году в ОРТ участвовали около 56,2 тысячи выпускников. Из них 56,5 процента сдавали тест на кыргызском, а 43,5 — на русском языке.

Какой автомобиль по карману кыргызстанцам? Анализ цен на рынке

из интернета
Фото из интернета. Согласно исследованию, сегмент машин дешевле $10 тысяч составляет 53 процента всего рынка

Большинство кыргызстанцев выбирают автомобили стоимостью до $10 тысяч. Об этом свидетельствуют свежие данные автоматизированной системы оценки имущества ATLAS, которая проанализировала структуру легкового автопарка в стране. Сегодня мы заглянем под капот автомобильного рынка КР. На основе свежей статистики распределения машин по ценовым сегментам мы проанализируем, какие авто выбирают кыргызстанцы, какие факторы влияют на их решение и чего ожидать в будущем.

Индивидуальный предприниматель. Как оформить статус и какие налоги платить

Хотите начать собственное дело и работать на себя? Как делать это правильно с точки зрения закона? Один из вариантов — зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. Совместно с Налоговой службой Кыргызстана редакция 24.kg подготовила инструкцию: что важно знать перед регистрацией ИП, на что следует обратить внимание и как грамотно организовать свою работу.

«Кара-Кыргыз». Как через сериал напомнить об истории народа

из архива «Арна продакшн»
Фото из архива «Арна продакшн». Режиссер исторического сериала «Кара-Кыргыз» Суйун Откеев

В Караколе активно ведутся съемки исторического сериала «Кара-Кыргыз». Это будет масштабный проект, посвященный эпохе формирования кыргызской государственности. Об этом в интервью 24.kg рассказал режиссер сериала Суйун Откеев.

Легкая атлетика. Когда в Кыргызстане вспомнят о королеве спорта

Успехи борцов на разных турнирах и Олимпиаде, недавние победы на чемпионатах по гребле и художественной гимнастике. И на этом фоне давно никто не слышал об успехах наших спортсменов в легкой атлетике. Да и есть ли сейчас в Бишкеке возможности ей заниматься?

Кыргызская амазонка: путь лучницы Аиды Акматовой от цирка до рекордов Европы

героини материала
Фото героини материала. Аида Акматова

Аида Акматова — удивительный пример воплощения кыргызской воительницы и живого наследия кочевой культуры. Ее арсенал не может не восхищать: мастерство в конной и традиционной стрельбе из лука, две собственные команды, внесение в Книгу рекордов Европы, серебро Всемирных игр кочевников и звание мастера спорта Кыргызстана. В интервью 24.kg девушка рассказала о своем детстве в цирке, о том, как она заново училась ходить после падения с высоты и как прокладывает путь для молодых девушек, которым под силу стать достойными наследницами древнего мастерства.

Спортивный туризм — это путь к себе. Владимир Агафонов о первом чемпионате мира

В Кыргызстане впервые прошел чемпионат мира по спортивному туризму. Идейным вдохновителем и организатором масштабного события стал Владимир Агафонов — человек, который более трех десятилетий связан с этим видом спорта. Мы поговорили с ним о том, как все начиналось, чем спортивный туризм отличается от других экстремальных дисциплин и почему для него важнее вести за собой, чем просто проходить маршрут самому.

Пыль, жара, мороз: как климат КР подтолкнул парня из Нооката на стартап в США

героя публикации
Фото героя публикации. Бекзат Шамурзаев
В стране, где летом асфальт плавится под ногами, а зимой смог покрывает пеленой небо, инженер из Нооката увидел не просто климатическую аномалию, а вызов и возможность. Сегодня Бекзат Шамурзаев разрабатывает «умные» HVAC-системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в Калифорнии, чтобы изменить отношение к воздуху, которым мы дышим. В интервью 24.kg он рассказал, как климат своего государства повлиял на его идею стартапа, о его планах вывода продукта на рынок Кыргызстана и о важности внедрения системы HVAC в общество.

Израиль vs Иран. Почему уроки 12-дневной войны усвоят не все

Самый острый вооруженный конфликт между Ираном и Израилем, так и не успевший разрастись до полномасштабной войны, продолжался 12 дней и закончился под нажимом США. Мы проанализировали, какие уроки из вооруженного противостояния с Израилем извлек для себя Иран, как 12-дневная война отразится на архитектуре безопасности в регионе и как эскалация на Ближнем Востоке повлияет на Центральную Азию. Подробности у 24.kg.

Болезнь будущего. Вертебролог о причинах и профилактике сколиоза

из интернета
Фото из интернета. Сколиоз — это боковое искривление позвоночника
Ежегодно 30 июня отмечается Международный день борьбы со сколиозом. Это одно из распространенных заболеваний костно-суставной системы у детей. Причем у девочек оно встречается в несколько раз чаще. Подробнее 24.kg рассказал вертебролог Бактыбек Джалилов.

Нужна медицинская помощь? Как попасть на прием к семейному врачу

Каждый человек, каким бы здоровым он ни был, вынужден обращаться к врачам. Будь то банальная простуда или серьезные заболевания — крайне важно не заниматься самолечением. Узнать, к какому ЦСМ приписан, и записаться на прием к семейному врачу можно онлайн или обратившись в регистратуру центра по телефону, или придя в ЦСМ.

Сакральный Чеч-Добо и Иссык-Куль. Фото и видео читателей 24.kg

Евгения Липкина
Фото Евгения Липкина. Иссык-Куль
Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы полюбуемся рассветами и закатами в разных частях страны, заглянем в Ала-Арчу и на Иссык-Куль и заберемся в Алайский район.

Персональный ассистент людей с ОВЗ. Кто может им стать и какие нужны документы

В Кыргызстане граждане страны могут подать заявление на выплаты за услуги персональных ассистентов для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. 24.kg подготовило информацию, какие документы для получения выплат следует предоставить в Министерство труда, социального обеспечения и миграции КР.

Победа на Бишкекском кинофестивале. Сценарий, написанный сердцем

из архива собеседницы
Фото из архива собеседницы. Айзада Амангельды с дипломом на Бишкекском кинофестивале
Айзада Амангельды — драматург высшей квалификации, режиссер и продюсер. Окончила ВГИК по направлению «драматургия». Участник Каннского кинофестиваля, победитель третьего Бишкекского кинофестиваля (центральноазиатского конкурса) в номинации «Лучший сценарий» за фильм «От». Айзада в интервью 24.kg рассказала о творческом пути в кинематографе, победе на Бишкекском кинофестивале и опыте участия в Каннском, а также затронула проблемы, с которыми сегодня сталкиваются девушки в кино.

Триллер по Стивену Кингу, аниме и фантастика. Что смотреть на следующей неделе

На следующей неделе (7-13 июля) есть несколько интересных премьер и продолжений сериалов. Например, выходит очередная экранизация короля ужасов Стивена Кинга «Институт». Третий сезон «Основания», несомненно, порадует любителей фантастики и творчества Айзека Азимова. Возрождение франшизы о «справедливом» маньяке Декстере также может привлечь внимание. К тому же в сериал привлекли Уму Турман и Питера Динклэйджа, прославившегося в роли Тириона Ланнистера из «Игры престолов».

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334973/
просмотров: 322
Версия для печати
Материалы по теме
Неделя-24. В Токмаке задержали мэра, а в Бишкеке повысили налог на жилье
Неделя-24. Бишкек без света из-за аварии и засыхающая Карагачевая роща
Неделя-24. Отопление и горячая вода подорожали, и спасение засыхающей Дзержинки
Неделя-24. Новый срок Алмазбека Атамбаева и празднование Курман айта
Неделя-24. В Бишкеке вернули горячую воду и отменили частную собственность
Неделя-24. Охота на нелегалов и многочасовые пробки Бишкека
Неделя-24. Аномальная жара в Бишкеке и перестановки из-за отставки госсекретаря
Неделя-24. 80-летие Победы, и за что глава Минздрава получил выговор
Неделя-24. В Кыргызстане подорожало электричество, и дело Султанбая Айжигитова
Неделя-24. О задержаниях в городе Ош, и сколько получат ветераны ВОВ к 9 Мая
Популярные новости
Жители южного берега Иссык-Куля обеспокоены массовым строительством Жители южного берега Иссык-Куля обеспокоены массовым строительством
Минобороны РФ&nbsp;отдало приказ расстрелять рейс азербайджанской авиакомпании&nbsp;&mdash; СМИ Минобороны РФ отдало приказ расстрелять рейс азербайджанской авиакомпании — СМИ
Бассейны и&nbsp;аквапарки Бишкека и&nbsp;окрестностей столицы Бассейны и аквапарки Бишкека и окрестностей столицы
Фото дня. В&nbsp;одном из&nbsp;автобусов Бишкека температура поднялась до&nbsp;+53&nbsp;градусов Фото дня. В одном из автобусов Бишкека температура поднялась до +53 градусов
Бизнес
KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на&nbsp;помощь детям с&nbsp;онкологией KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на помощь детям с онкологией
Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в&nbsp;сферу&nbsp;IT и&nbsp;научных исследований Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в сферу IT и научных исследований
Лето, Иссык-Куль&nbsp;&mdash; интернет и&nbsp;сувениры в&nbsp;подарок от&nbsp;О! Лето, Иссык-Куль — интернет и сувениры в подарок от О!
В&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; открыты две новые парковочные зоны В аэропорту «Манас» открыты две новые парковочные зоны
6 июля, воскресенье
09:43
Комсомольское озеро в Бишкеке готовят к официальному открытию Комсомольское озеро в Бишкеке готовят к официальному от...
09:30
Температурные рекорды. Самым теплым 6 июля в Бишкеке было в 1968 году
09:15
Кыргызстанский борец Хасан Гасанов завоевал золото юношеского чемпионата Азии
09:00
Неделя-24. Героин на 130 миллионов сомов и новые аресты мэров в Кыргызстане
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 июля, суббота
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
21:35
С 7 июля Google Gemini сможет звонить, писать СМС и отвечать в WhatsApp
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 июля: в двух областях возможен дождь
20:09
Новый штамм COVID-19 распространяется в Великобритании, и он более заразен
19:35
Редкое атмосферное явление — разряд молнии — удалось снять астронавту NASA