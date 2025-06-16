Из-за жары увеличивается количество обращений в скорую помощь Бишкека

Жара сильно сказывается на здоровье людей с хроническими болезнями, в первую очередь с сердечно-сосудистыми, гипертонией, стенокардией. Об этом 24.kg сообщил глава Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов.

По его словам, всплеск жары приводит к увеличению количества звонков в службу 103. Если в обычные дни фиксируется около 500-540 обращений в ЦЭМ, то в пики жаркой погоды поступает более 600 звонков.

Одну специализированную бригаду (реанимационную или кардиологическую) на станции придерживают на случай обращений от пациентов в общественных местах, на улице. Так, в конце мая горожане вызвали скорую помощь на одной из остановок Бишкека — мужчине стало плохо из-за жары в автобусе. В подавляющем большинстве из них, напомним, нет кондиционеров.

«По прогнозу, в ближайшие дни снова ожидается подъем температуры. Поэтому напомню общие рекомендации: стараться не находиться под прямыми лучами солнца, носить головной убор или зонтик светлых тонов, легкую одежду из натуральных тканей, пить больше жидкости и беречь себя. Все зависит от самого человека: если он знает о своих болезнях, то должен четко следить за своим состоянием, принимать прописанные лекарства и по мере возможности не находиться на улице, поскольку даже в тени бывает очень жарко», — отметил Искендер Шаяхметов.

Он добавил, что в настоящее время остро стоит вопрос обеспеченности машинами.

«В мае мэрия передала нам два автомобиля, поступивших по линии Красного Полумесяца, идет процедура переоформления. Но транспорт параллельно уже выходит на линии. На этот год пока не предвидится закупок, а проблема очень большая. Вчера, к примеру, было запланировано 42 бригады, а работало всего 32 машины. В этом плане сейчас работает Минздрав, мы подготовили также служебную записку в администрацию президента и кабмин. Последние новые четыре машины ЦЭМ получал в 2021 году. Остальные поставки были рассчитаны для регионов», — заметил глава Центра экстренной медицины.

Ранее сообщалось, что на 1,27 миллиона человек, приписанных в столичных центрах семейной медицины, необходимо хотя бы 120 бригад, а их в три раза меньше.

С рекомендациями медиков о том, как избежать солнечного и теплового удара, можно ознакомиться здесь.