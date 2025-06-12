Государственная страховая организация сообщает, что, по данным на 1 июня 2025 года, в Кыргызстане действует 331,5 тысячи договоров обязательного страхования жилья от пожаров и стихийных бедствий. Это 26,5 процента от общего числа жилых домов в стране.

По данным Госстраха, год назад было заключено 139,3 тысячи договоров. За прошедший период их число увеличилось в 2,4 раза.

Больше всего домов застраховано в Джалал-Абадской области — 36 процентов от общего числа. Далее следуют

Ошская область — 33.8 процента;

Таласская область — 32,5 процента;

Нарынская область — 27,6 процента;

Баткенская область — 26,4 процента;

Чуйская область — 21,6 процента;

Иссык-Кульская область — 20,4 процента;

В аутсайдерах оказался Бишкек — 16,7 процента.