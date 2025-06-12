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Общество

В Кыргызстане количество застрахованного жилья увеличилось в 2,4 раза — Госстрах

Государственная страховая организация сообщает, что, по данным на 1 июня 2025 года, в Кыргызстане действует 331,5 тысячи договоров обязательного страхования жилья от пожаров и стихийных бедствий. Это 26,5 процента от общего числа жилых домов в стране.

По данным Госстраха, год назад было заключено 139,3 тысячи договоров. За прошедший период их число увеличилось в 2,4 раза.

Больше всего домов застраховано в Джалал-Абадской области — 36 процентов от общего числа. Далее следуют

  • Ошская область — 33.8 процента;
  • Таласская область — 32,5 процента;
  • Нарынская область — 27,6 процента;
  • Баткенская область — 26,4 процента;
  • Чуйская область — 21,6 процента;
  • Иссык-Кульская область — 20,4 процента;

В аутсайдерах оказался Бишкек — 16,7 процента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332390/
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