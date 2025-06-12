«Ата-Бейит». Кыргызский пантеон современности

О Национальном историко-мемориальном комплексе «Ата-Бейит» мы зачастую вспоминаем, когда власти страны проводят какие-то траурные мероприятия или туда привозят иностранных высокопоставленных гостей Кыргызстана.

В будние дни в комплексе практически нет посетителей. Поэтому, попав в один из таких дней в «Ата-Бейит», появилась возможность спокойно прогуляться по территории. Сопровождал нас директор комплекса Болот Абдрахманов.

Первое, что чувствуешь здесь, — это некая умиротворенность и спокойствие. Свежий горный воздух, прохлада и тишина.

«Могила отцов»

«Ата-Бейит» (в переводе с кыргызского «Могила отцов») — это национальный историко-мемориальный комплекс в Кыргызстане. Он расположен примерно в 30 километрах к югу от Бишкека, в предгорьях Тянь-Шаня, недалеко от села Чон-Таш.

Изначально комплекс ассоциировался как место сталинских репрессий, где в 1930-е годы (в основном в 1938-м) проводились массовые расстрелы и захоронения «врагов народа».

Среди 137 расстрелянных здесь были представители кыргызской интеллигенции, писатели, ученые, партийные и государственные деятели. Это такие личности, как Касым Тыныстанов, Торекул Айтматов (отец Чингиза Айтматова), Ишеналы Арабаев, Баялы Исакеев и многие другие.

Место захоронения оставалось тайным до 1991 года. О нем стало известно благодаря Бубуре Кыдыралиевой, отец которой, предположительно работник НКВД, перед смертью рассказал ей об этом.

Именно Болоту Абдрахманову, тогда еще сотруднику КГБ, первому раскрыла свою тайну Бубура Кыдыралиева. И благодаря его инициативе провели раскопки братской могилы. Как рассказывает директор комплекса, эта история навсегда связала его судьбу с «Ата-Бейитом».

Фото 24.kg. Болот Абдрахманов

После обретения Кыргызстаном независимости в 1991-м останки репрессированных эксгумировали и с почестями перезахоронили. На этом месте основали мемориальный комплекс.

Кровавая судьба 137 человек

Как рассказал 24.kg Болот Абдрахманов, комплекс состоит из нескольких блоков. Основной представлен мемориалом жертвам репрессий 1930-х годов. Он включает скульптурную композицию, музей с экспозицией, посвященной репрессиям, и братскую могилу (саркофаг). В музее представлены личные вещи, фотографии и документы расстрелянных.

Рассказ о работе музея директор начал с показа короткого фильма об «Ата-Бейите». Его просмотр не оставляет никого равнодушным.

«Многие плачут при просмотре. Потом признаются, что многого не знали об истории нашей страны, предках, о том, какой сложный путь мы прошли в становлении государства», — рассказал Болот Абдрахманов.

Во всех странах СНГ есть музеи в память о репрессированных, но их масштабы гораздо больше.

«И это при том, что в тех государствах не нашли мест захоронения жертв сталинских репрессий, а мы нашли», — добавил Болот Абдрахманов.

Показал нам он и саркофаг, то есть саму братскую могилу, где и нашли тела 137 расстрелянных — представителей 17 национальностей, большая часть из которых кыргызы, затем уйгуры и другие.

Директор отметил, что саркофаг построили лишь спустя 10 лет после обнаружения тайного захоронения.

«Когда я еще не был директором музея, приезжал несколько раз в «Ата-Бейит» и видел, как братская могила наполнялась мусором, а на мемориальном кладбище пасся скот. Такое никогда не должно повторяться», — считает он.

Фото 24.kg. "Ата-Бейит"

Суровые уроки прошлого

На территории комплекса находится и могила великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова. Согласно завещанию писателя, его похоронили здесь в 2008 году рядом с отцом Торекулом Айтматовым.

Здесь же мемориал погибшим в Апрельской революции, где захоронены 27 кыргызстанцев, которые погибли 7 апреля 2010-го при свержении президента Курманбека Бакиева. Всего тогда на площади перед «Белым домом» убили 87 человек.

Есть и музей памяти жертв Апрельской революции. В нем фотографии погибших, их биографии и другие личные данные.

Посещение подвальной части музея производит гнетущее впечатление. Становится не по себе, когда с портретов на черном фоне на тебя смотрят погибшие.

Герои бывают разные

Стоит отметить, что с каждым годом на территории «Ата-Бейита» увеличивается количество экспозиций.

Здесь открыта Аллея героев. Первым в 2024 году тут похоронили Героя Кыргызской Республики (Кыргыз Республикасынын Баатыры) известного хирурга Мамбета Мамакеева.

Фото 24.kg. Аллея героев

Другой легендарный медик, Герой Кыргызской Республики Эрнст Акрамов, который умер в том же году, похоронен на Ала-Арчинском кладбище. На его похоронах заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов отметил, что такова была воля усопшего.

К слову, мест на Ала-Арчинском кладбище почти не осталось. И, как рассказал директор «Ата-Бейита», была информация о том, что возле мемориального комплекса правительство намерено выделить земли для нового «элитного» кладбища.

Но эти земли в частной собственности. Как решат вопрос в кабмине, пока не известно.

Кроме того, в 2016-м при бывшем президенте Алмазбеке Атамбаеве в «Ата-Бейите» установили стелу, посвященную 100-летию Уркуна. Восстание 1916 года против царского колониализма унесло тысячи жизней и заставило бежать многих кыргызов в китайский Синьцзян.

Фото 24.kg. Стела Уркун

А совсем недавно, 28 мая, здесь открыли монумент в память о пограничниках, которые погибли в 2022-м, во время вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе.

Экскурс в историю

Ежегодно «Ата-Бейит» принимает более 20 тысяч посетителей.

«Среди них много иностранных гостей. Некоторых госслужащих специально отправляют сюда, чтобы они больше знали об истории страны. Студентов и школьников привозят. Есть такие, кто даже не понимает до конца, куда их привезли. Как-то студент приехал с гитарой, стал бренчать веселые песни. Я его спрашиваю: «Ты бы пошел на могилу отца с гитарой?» Молчит. Рядом ходила его учитель. Неужели нельзя было рассказать студентам, что это не увеселительное место?» — говорит Болот Абдрахманов.

Ежегодное финансирование комплекса составляет 6 миллионов сомов. Добавить 4,5 миллиона на ремонт и реставрацию объекта пообещал в этом году министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев.

Директор комплекса заметил, что штат сотрудников состоит из 28 человек.

«Мало кто хочет работать из-за низкой зарплаты в 7 тысяч сомов. Ощущается кадровый голод. Люди работают на энтузиазме, из уважения к тем, кто похоронен здесь. Есть среди нас и научные сотрудники, которые продолжают исследование сталинских репрессий. Только в 2024 году мы выпустили восемь книг на эту тему и даже открыли научный центр при музее», — добавил он.

Вход в комплекс платный. Взрослым нужно заплатить 50 сомов, студентам — 40 сомов, школьникам — 30 сомов, иностранцам — 200 сомов.

Забыть нельзя помнить

Посещение комплекса никого не оставляет равнодушным. «Ата-Бейит» — это не просто кладбище или памятник, это важное место национальной идентичности Кыргызстана, напоминающее о тяжелых страницах истории и ценности человеческой жизни и свободы.

«Ата-Бейит» стал символом национальной трагедии, памяти о жертвах тоталитаризма и борьбы за свободу. Это место скорби и размышлений о прошлом. Комплекс играет важную роль в сохранении исторической памяти народа и воспитании молодого поколения.