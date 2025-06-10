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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

Ремонт дорог в Бишкеке. Закрываются сразу три участка

В Бишкеке в рамках реабилитации дорог закрываются три участка. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Участок бульвара Молодой Гвардии от улицы Московской до улицы Боконбаева с восточной стороны дороги закроется 11 июня. Отрезок улицы Боконбаева от бульвара Молодой Гвардии до улицы Турусбекова временно станет двусторонним для движения транспорта.

Кроме того, с 11 по 18 июня временно перекроют движение на двух перекрестках на улицах Абая и Тыныстанова в рамках капитального ремонта улицы Медерова.

Власти города во избежание дорожных заторов рекомендуют заранее планировать свой маршрут, а также воспользоваться общественным транспортом вместо личного.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332208/
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