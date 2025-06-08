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Общество

В шестом микрорайоне Бишкека временно отключили горячую воду

В шестом микрорайоне Бишкека временно отключили горячую воду. Об этом сообщает мэрия города.

Уточняется, что сегодня, 8 июня, в связи с проведением ремонтных работ по устранению повреждения временно отключено горячее водоснабжение в 6-м микрорайоне. Эта тепловая сеть эксплуатируется с 1971 года. Восстановление горячего водоснабжения ожидается к вечеру 9 июня.

Отключение произведено в домах № 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 7/1, 8а, 2/1, 2/2.

Муниципальное предприятие «Бишкектеплосеть» информирует о временных неудобствах и рассчитывает на понимание горожан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331894/
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