В шестом микрорайоне Бишкека временно отключили горячую воду. Об этом сообщает мэрия города.

Уточняется, что сегодня, 8 июня, в связи с проведением ремонтных работ по устранению повреждения временно отключено горячее водоснабжение в 6-м микрорайоне. Эта тепловая сеть эксплуатируется с 1971 года. Восстановление горячего водоснабжения ожидается к вечеру 9 июня.

Отключение произведено в домах № 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 7/1, 8а, 2/1, 2/2.

Муниципальное предприятие «Бишкектеплосеть» информирует о временных неудобствах и рассчитывает на понимание горожан.