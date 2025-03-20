В странах ОДКБ продолжается операция постоянного действия «Прокси»

В странах ОДКБ продолжается операция постоянного действия по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий «Прокси». Об этом стало известно на заседании секретариата организации, в котором приняли участие руководители и полномочные представители национальных штабов государств-участников.

«В 2024 году, несмотря на сложную обстановку и увеличивающиеся масштабы противоправных действий в отношении наших государств, подразделения уполномоченных и координирующих структур решали сложные, нестандартные оперативные задачи, прикрывали информационное пространство, активно боролись с кибертерроризмом и организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, экстремизмом и незаконной миграцией — осуществляемых посредством информационных технологий», — сказал заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

Он отметил, что комплекс спланированных мероприятий в целом выполнен.

Отмечено, что операция «Прокси» остается действенным инструментом коллективного сотрудничества и направлена на усиление коллективной безопасности стран ОДКБ.

В 2025 году усилия в рамках программы будут направлены на противодействие: