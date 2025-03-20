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Общество

В странах ОДКБ продолжается операция постоянного действия «Прокси»

В странах ОДКБ продолжается операция постоянного действия по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий «Прокси». Об этом стало известно на заседании секретариата организации, в котором приняли участие руководители и полномочные представители национальных штабов государств-участников.

«В 2024 году, несмотря на сложную обстановку и увеличивающиеся масштабы противоправных действий в отношении наших государств, подразделения уполномоченных и координирующих структур решали сложные, нестандартные оперативные задачи, прикрывали информационное пространство, активно боролись с кибертерроризмом и организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, экстремизмом и незаконной миграцией — осуществляемых посредством информационных технологий», — сказал заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

Он отметил, что комплекс спланированных мероприятий в целом выполнен.

Отмечено, что операция «Прокси» остается действенным инструментом коллективного сотрудничества и направлена на усиление коллективной безопасности стран ОДКБ.

В 2025 году усилия в рамках программы будут направлены на противодействие:

  • использованию интернета для распространения информации, наносящей политический ущерб национальным и союзническим интересам, дестабилизации внутриполитической обстановки, разжиганию межнациональной и религиозной розни;
  • деятельности преступных групп террористической и экстремистской направленности и распространению информации, в том числе в сети Интернет, связанной с привлечением граждан государств — членов организации к участию в вооруженных конфликтах, в террористических и экстремистских организациях;
  • противоправной деятельности по незаконному обороту наркотиков, осуществляемой с использованием информационно-коммуникационных технологий и интернет-пространства;
  • совершению электронного мошенничества.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323412/
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