Сотрудники мэрии Бишкека демонтировали самовольно установленные заборы. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
По ее данным, снос необходим для пожарной безопасности, доступа в случае возникновения ЧС (пожара) и связан с большим количеством обращения горожан в приложении «Мой город».
Специалисты демонтировали девять металлических заборов и шлагбаумы, которые выступали за пределы проезжей части и создавали препятствия для свободного передвижения, и составили протоколы о правонарушениях на сумму 200 тысяч сомов.