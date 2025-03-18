Сотрудники мэрии Бишкека демонтировали самовольно установленные заборы. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, снос необходим для пожарной безопасности, доступа в случае возникновения ЧС (пожара) и связан с большим количеством обращения горожан в приложении «Мой город».