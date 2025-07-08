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Власть

Первое заседание межправительственного совета КР и РТ пройдет в Бишкеке

Фото пресс-службы президента КР. Заявление СМИ по итогам переговоров президентов Кыргызстана Садыра Жапарова и Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе

Президент Садыр Жапаров сделал заявление СМИ по итогам переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Садыр Жапаров отметил, что по итогам переговоров были подписаны двусторонние документы, которые охватывают широкий спектр двустороннего сотрудничества, таких как торговля, образование, промышленность, туризм и многие другие направления.

«Подписано соглашение о создании межправительственного совета, который будет возглавляться председателем кабинета министров Кыргызской Республики и премьер-министром Республики Таджикистан. Мы условились провести первое заседание межправительственного совета в Бишкеке», — сказал президент КР.

пресс-службы президента КР
Фото пресс-службы президента КР. Заявление СМИ по итогам переговоров президентов Кыргызстана Садыра Жапарова и Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе
Говоря о возобновлении деятельности двух пунктов пропуска «Карамык-автодорожный» и «Бордобо-автодорожный», Садыр Жапаров также отметил, что стороны договорились содействовать упрощению процедур пересечения границы для граждан двух стран.

Кроме этого, по словам президента, особое внимание было уделено вопросам гуманитарного характера — сохранению этнической и языковой самобытности кыргызов в Таджикистане и таджиков в Кыргызстане, а также поддержке культурных центров, общественных объединений и образовательных учреждений.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335578/
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