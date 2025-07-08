Первое заседание межправительственного совета КР и РТ пройдет в Бишкеке

Президент Садыр Жапаров сделал заявление СМИ по итогам переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Садыр Жапаров отметил, что по итогам переговоров были подписаны двусторонние документы, которые охватывают широкий спектр двустороннего сотрудничества, таких как торговля, образование, промышленность, туризм и многие другие направления.
«Подписано соглашение о создании межправительственного совета, который будет возглавляться председателем кабинета министров Кыргызской Республики и премьер-министром Республики Таджикистан. Мы условились провести первое заседание межправительственного совета в Бишкеке», — сказал президент КР.
Кроме этого, по словам президента, особое внимание было уделено вопросам гуманитарного характера — сохранению этнической и языковой самобытности кыргызов в Таджикистане и таджиков в Кыргызстане, а также поддержке культурных центров, общественных объединений и образовательных учреждений.