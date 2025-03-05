В Бишкеке построят 12 школ на средства, которые выделяет Саудовская Аравия

Саудовская Аравия выделяет Бишкеку $50 миллионов. Об этом сообщил мэр Айбек Джунушалиев на общественных слушаниях проекта столичного бюджета на 2025 год.

По его словам, на эти средства планируется построить 12 школ.

Глава города отметил, что Саудовская Аравия предлагала построить до 30 маленьких учебных заведений, но кыргызская сторона проинформировала о проектах и пояснила, что Бишкек нуждается в новых образовательных учреждениях для детей.

Айбек Джунушалиев добавил, что сейчас проходят процедуры согласования, после чего начнется подготовительная работа для строительства этих школ.

В 2023 году на средства республиканского бюджета в столице построили 15 школ и 1 детсад.