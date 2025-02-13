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Общество

МИД ответил Бекешеву: Горячая линия обработала 62 тысячи обращений за 2024 год

Министерство иностранных дел Кыргызстана прокомментировало заявления депутата Дастана Бекешева на заседании Жогорку Кенеша по поводу трудностей, с которыми сталкиваются граждане КР в России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, министерство уделяет особое внимание данному вопросу, особенно с момента вступления в силу законов РФ в сфере миграции, и оказывает совместно с загранучреждениями КР необходимую правовую и консульскую поддержку гражданам.

Например, усилена информационно-разъяснительная работа, включая использование ресурсов кыргызских диаспор и почетных консулов Кыргызстана в России. Проведено 237 мероприятий с кыргызскими диаспорами, опубликовано 31 интервью и 372 пресс-релиза. Посредством горячих линий и социальных сетей обработано 62 тысячи 178 устных обращений граждан, посредством чат-бота — 12 тысяч 680. На сайте МИД КР опубликован 241 пресс-релиз и информационное сообщение по консульским вопросам, в СМИ представлены 36 интервью по указанной тематике.

Кроме того, в декабре 2024 года открыли круглосуточный центр обработки обращений граждан. Персональные обращения рассматривают в индивидуальном порядке на оперативной основе. Аналогичная информационная работа проводится и в Кыргызстане.

Отмечается, что МИД разработал план работы, по которому проводится информационно-разъяснительная работа среди соотечественников с привлечением государственных органов, представительств президента КР в регионах, представительств за рубежом.

Через горячую линию в режиме онлайн 24/7 сотрудники центра обработали 3 тысячи 392 обращения граждан, находящихся за рубежом, из них 1 тысяча 4 — телефонные звонки, 2 тысячи 25 — WhatsApp, 8 — Instagram, 43 — Telegram, 320 — Facebook, 3 — электронная почта.

Вопрос об облегчении условий пребывания граждан Кыргызстана в России последовательно поднимается на всех уровнях с акцентом на то, что национальное законодательство в сфере миграции не должно противоречить принципам Договора о ЕАЭС.

Кроме того, работа, направленная на получение возможности введения преференций для граждан Кыргызской Республики, ведется и в рамках ЕЭК.

МИД продолжает переговоры с властями РФ.

В последние месяцы в России инициируют законопроекты, направленные на противодействие незаконной миграции. МИД предупреждает, что важные изменения касаются всех иностранных граждан без исключения, находящихся на территории РФ.

12 февраля на заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев поднял проблему трудящихся кыргызстанцев в России. Он заметил, что им трудно получить живую консультацию в консульствах и посольстве в РФ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319787/
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