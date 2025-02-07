Для расширения взлетной полосы аэропорта «Каракол» выделят 38 гектаров земли

Для расширения взлетно-посадочной полосы аэропорта «Каракол» выделят 38 гектаров земли. Соответствующее постановление кабмина подписал Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, 38,3 гектара сельскохозяйственных земель будут переведены в категорию промышленных и транспортных территорий для расширения взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Каракол».

Под расширение аэропорта попадают участки в селе Алтын-Арашан Ак-Сууского района.

Местные органы власти обязаны:

внести изменения в учетные документы земель;

обеспечить использование территории строго по назначению;

разработать градостроительную документацию с учетом строительных норм;

обеспечить мониторинг возможных природных рисков;

организовать охрану историко-культурного наследия и привлекать археологов при строительстве;

в случае нецелевого использования вернуть земли в первоначальное состояние.

Напомним, с 2018 года аэропорт перестал работать, а в 2022-м началась его масштабная реконструкция. 11 декабря 2024 года аэропорт открылся после реконструкции.