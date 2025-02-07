Для расширения взлетной полосы аэропорта «Каракол» выделят 38 гектаров земли

Для расширения взлетно-посадочной полосы аэропорта «Каракол» выделят 38 гектаров земли. Соответствующее постановление кабмина подписал Адылбек Касымалиев.
Согласно документу, 38,3 гектара сельскохозяйственных земель будут переведены в категорию промышленных и транспортных территорий для расширения взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Каракол».
Под расширение аэропорта попадают участки в селе Алтын-Арашан Ак-Сууского района.
Местные органы власти обязаны:
- внести изменения в учетные документы земель;
- обеспечить использование территории строго по назначению;
- разработать градостроительную документацию с учетом строительных норм;
- обеспечить мониторинг возможных природных рисков;
- организовать охрану историко-культурного наследия и привлекать археологов при строительстве;
- в случае нецелевого использования вернуть земли в первоначальное состояние.
Напомним, с 2018 года аэропорт перестал работать, а в 2022-м началась его масштабная реконструкция. 11 декабря 2024 года аэропорт открылся после реконструкции.