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Общество

Для расширения взлетной полосы аэропорта «Каракол» выделят 38 гектаров земли

Для расширения взлетно-посадочной полосы аэропорта «Каракол» выделят 38 гектаров земли. Соответствующее постановление кабмина подписал Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, 38,3 гектара сельскохозяйственных земель будут переведены в категорию промышленных и транспортных территорий для расширения взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Каракол».

Под расширение аэропорта попадают участки в селе Алтын-Арашан Ак-Сууского района.

Местные органы власти обязаны:

  • внести изменения в учетные документы земель;
  • обеспечить использование территории строго по назначению;
  • разработать градостроительную документацию с учетом строительных норм;
  • обеспечить мониторинг возможных природных рисков;
  • организовать охрану историко-культурного наследия и привлекать археологов при строительстве;
  • в случае нецелевого использования вернуть земли в первоначальное состояние.

Напомним, с 2018 года аэропорт перестал работать, а в 2022-м началась его масштабная реконструкция. 11 декабря 2024 года аэропорт открылся после реконструкции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319237/
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