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Общество

Самые востребованные вакансии на рынке труда Кыргызстана назвали эксперты

Вакансии в сфере продаж и обслуживания клиентов остаются востребованными. К такому выводу пришли эксперты платформы «HeadHunter Кыргызстан», которые изучили рынок труда в Кыргызстане в 2024 году.

Отмечается, что продажи и обслуживание клиентов остаются самыми востребованными профессиональными областями с небольшим снижением доли вакансий с 15,1 процента в 2023 году до 14,8 процента в 2024-м. Тем не менее прирост количества вакансий составляет 23 процента, что говорит о стабильном спросе на специалистов в этой сфере.

Маркетинг, реклама, PR и автомобильный бизнес показывают значительный прирост в количестве вакансий (30 процентов и 37 процентов соответственно), несмотря на небольшие доли в общем количестве вакансий.

Спортивные клубы, салоны красоты, финансы и бухгалтерия сохраняют стабильные доли с увеличением количества вакансий на 32 процента и 21 процент соответственно.

Наука и образование демонстрирует самый высокий прирост (43 процента), что может быть связано с увеличением потребности в образовательных услугах или научных исследованиях.

Добыча сырья, юристы, высший и средний менеджмент также показывают значительный прирост вакансий (37 процентов, 41 процент и 40 процентов соответственно).

Розничная торговля показывает значительный рост (34 процента). По мнению аналитиков, это может быть связано с восстановлением экономики и увеличением покупательской способности населения.

Страхование имеет наибольший процентный прирост вакансий (44 процента), хотя остается наименьшей долей среди всех областей (0,1 процента).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317338/
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