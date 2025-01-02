Легендарный дом из фильма «Один дома» продан за $5,25 миллиона

Дом, ставший знаменитым благодаря культовой комедии «Один дома», нашел нового владельца. Особняк расположен в городе Виннетка (примерно в 30 км от Чикаго), штат Иллинойс.

Легендарный дом с пятью спальнями и шестью ванными комнатами был выставлен на продажу в мае и нашел своего покупателя в преддверии Рождества за $5,25 миллиона, - пишет lux.fm.

Этот дом стал культовым после выхода фильма в 1990 году, где юный Кевин МакКалистер, роль которого исполнил Маколей Калкин, остался дома один и противостоял двум грабителям. Внешний вид дома использовался также в сиквеле «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» (1992).

Фото из интернета

Некоторое время назад актер Макколей Калкин в интервью говорил о желании приобрести особняк, чтобы превратить его в аттракцион. Он планировал, что поклонники могли приходить и разыгрывать сцены из фильма. Однако в конце концов он отказался от этой идеи.