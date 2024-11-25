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Общество

Об осужденных кыргызстанцах депутатам рассказала консул КР в Санкт-Петербурге

56 граждан Кыргызстана отбывают сроки наказания в исправительных учреждениях в Северо-Западном федеральном округе России. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам сообщила генеральный консул КР в Санкт-Петербурге Алтынай Сакеева.

По ее данным, сейчас рассматриваются дела пяти кыргызстанцев, которых для отбывания оставшегося срока наказания планируется перевести в колонии, расположенные на родине.

Еще с 28 гражданми КР проведены беседы, в которых они также высказали просьбу начать процедуру перевода в КР для дальнейшего отбытия срока.

Генконсул уточнила, что есть много соотечественников, которые по различным причинам отказались от перевода на родину.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312205/
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