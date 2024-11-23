Аудиовизуальная выставка «Голос земли» пройдет в Музее имени Гапара Айтиева

В Кыргызском национальном музее изобразительных исскуств имени Гапара Айтиева пройдет аудиовизуальная выставка «Голос земли». Об этом сообщил один из организаторов — общественный фонд «Музыка без границ».

Уточняется, что выставка посвящена теме взаимоотношения человека с природой и культурными корнями.

«На ней представлены работы творческой молодежи из разных сфер искусства Кыргызстана и Монголии, отражающих их коллективную рефлексию по переосмыслению экологических проблем, попытку возвращения к традиционным ценностям как к мудрому источнику улучшения отношений с окружающей средой и с самим собой», — отмечается в сообщении.

Цель проекта — поддержка приобщения творческой молодежи к традиционным истокам, усиление межпоколенческой связи, а также налаживание широкой творческой коллаборации для формирования профессионального и социально-ответственного сообщества в области культуры и искусства страны.

Участниками арт-резиденции являются музыканты, дизайнеры, художники, режиссеры театра и кино, ремесленники, которые в рамках проекта посетили различные культурные и природные ландшафты двух стран.

В день открытия — 26 ноября — вход на выставку свободный.