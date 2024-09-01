Афиша Бишкека на неделю: киноновинки, выставки и спектакль

3-6 сентября. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

3 сентября. Открытие ololo Space Club

Клуб станет местом для тех, кто хочет стать ближе к космосу. На первой встрече гости познакомятся с экспертом из космической области Сергеем Гончаровым, ведущим конструктором Особого конструкторского бюро Института космических исследований. Он расскажет о работе института, проекте МИР и первой международной миссии на Марс в 90-е годы, а также о роли Кыргызстана в этих событиях.

ololoPlanet , 19.00.

5 сентября. Концерт группы «Культура курения» (Новосибирск)

Живые легенды сибирского пост-блэка выступят впервые в Центральной Азии. Концерт пройдет при поддержке алматинской скримо-группы «Динозавры должны умереть».

Бар «56», 21.00.

5 сентября. Кинопремьеры

«Айжамал» (экшн-комедия). Данияр, опытный оперативник и мастер перевоплощения, получает новое задание: внедриться в сеть наркоторговцев под видом девушки по имени Айжамал. Там он влюбляется в Айдай, одну из девушек сети, и ему приходится балансировать между своими чувствами и профессиональным долгом.



«Ускорение» (фантастика). Группа астронавтов отправляется в смертельно опасную миссию к спутнику Сатурна Титану и пытается сохранить контроль над реальностью.

«Пункт назначения: Поезд № 13» (ужасы). Строительство железной дороги к новому курорту проходит через священный лес, из-за чего лесные демоны приходят в ярость и убивают нескольких рабочих. Некоторое время спустя первый туристический поезд торжественно отправляется по новому маршруту — состав из пяти вагонов должен проследовать через пять тоннелей. После первого тоннеля вагон № 5 загадочно исчезает.

«Затерянные» (триллер). Четверо коллег едут в командировку, чтобы заключить важный договор, выслужиться перед начальством и заработать повышение. Но на обратном пути все идет не по плану: они оказываются без денег и связи в очень странном городке.

«Битлджус Битлджус» (фэнтези). После неожиданной семейной трагедии три поколения семьи Дитц возвращаются домой в Уинтер-Ривер. Жизнь Лидии, которую все еще преследует Битлджус, переворачивается с ног на голову, когда ее бунтующая дочь-подросток Астрид обнаруживает на чердаке загадочную модель города и портал в загробную жизнь открывается вновь. В обоих мирах назревают проблемы, и это лишь вопрос времени, когда кто-нибудь трижды произнесет имя Битлджуса, и коварный демон вернется, чтобы развязать свой собственный беспредел.

5-7 сентября. Выставка моды и текстиля Lider Expo

Гостей ждут встречи с международными компаниями-производителями, дизайнерами и оптовиками, деловые контакты, обмен опытом и выгодные сделки для развития вашего бизнеса.



Дворец спорта имени Кожомкула.

5 сентября. Книжный клуб

Айгуль Кыдырмышева представит книгу «Уравнение моей вселенной» Алмаза Абекова. Узнайте, как эта книга помогает онкобольным женщинам и что в ней такого особенного.

ololoPlanet, 18.30.

6 сентября. Спектакль «В чаще»

Спектакль поставлен по мотивам рассказов японского писателя, классика новой японской литературы Рюноскэ Акутагавы. Зрителям будет интересно познакомиться с особенной и уникальной японской культурой, которая образует особенный сплав с современными ценностями и нравственными ориентирами, сохранившими актуальность древних ритуалов и традиций, дошедших до наших дней.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.