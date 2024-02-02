Авария на ТЭЦ. В работу ввели еще два котла

️На сегодня ТЭЦ Бишкека несет нагрузку в 217 мегаватт. Об этом сообщается в канале медиаштаба в Telegram.
Отмечается, что уже подключили к работе два котла и один турбоагрегат.
«ТЭЦ выдает в тепловые сети горячую воду температурой 48 градусов Цельсия. Персонал продолжает работу по ликвидации последствий», — говорится в сообщении.
произошла авария. По предварительным данным, взорвался один из котлов. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.