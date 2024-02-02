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Общество
Сюжет: Авария на ТЭЦ Бишкека - 2024

Авария на ТЭЦ. В работу ввели еще два котла

️На сегодня ТЭЦ Бишкека несет нагрузку в 217 мегаватт. Об этом сообщается в канале медиаштаба в Telegram.

Отмечается, что уже подключили к работе два котла и один турбоагрегат.

«ТЭЦ выдает в тепловые сети горячую воду температурой 48 градусов Цельсия. Персонал продолжает работу по ликвидации последствий», — говорится в сообщении.

24.kg
Фото 24.kg. На ТЭЦ запустили дополнительные котлы
Сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. По предварительным данным, взорвался один из котлов. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285781/
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