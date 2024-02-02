Авария на ТЭЦ. Подопечных дома для пожилых переведут в Нижнюю Серафимовку

Часть подопечных Бишкекского дома-интерната для пожилых будет переведена в Нижне-Серафимовский дом-интернат. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

По ее данным, ведомство организовало временно дополнительные 30 койко-мест в Нижне-Серафимовском доме-интернате для пожилых и лиц с инвалидностью.

«Мера была реализована для временного размещения части подопечных Бишкекского дома-интерната для пожилых граждан в связи с нештатной ситуацией на ТЭЦ», — отметили в Минтруда.

Кроме того, по поручению главы ведомства Гулнары Баатыровой социальные работники проверили всех одиноких пожилых граждан, которые получают социальные услуги. Всего в столице 573 получателя таких услуг. Это одинокие пожилые граждане, люди с инвалидностью и одинокие пожилые семейные пары.

«Из них 370 получателей услуг проживают в домах, которые подключены к центральному отоплению. Остальные имеют газовое, электрическое или печное отопление», — сказали в министерстве.

Сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. По предварительным данным, взорвался один из котлов. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.